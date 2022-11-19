Все будет зависеть от действий врага, – военный эксперт об очередности освобождения Крыма и Донбасса

Украинский Генштаб не раз доказывал, что высшее военное командование гибкое в своих решениях. Это эффективно влияло на действия ВСУ на поле боя и выливалось в успешную деоккупацию территорий.

В то же время действия украинских военных могут зависеть также от активности врага. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук.

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Эксперт отметил, что в ситуации вокруг приоритетности освобождения между Крымом и Донбассом в значительной степени все зависит от действий России.

Все зависит от действий нашего врага. Мы уже не раз видели, что наше командование очень четко умеет реагировать на мероприятия, которые предпринимают оккупанты. Если в начале сентября наступление шло не слишком гладко, то усилия моментально перенесли на Харьковское направление,

– объяснил специалист.

По его словам, аналогично это касается района "Сватово – Кременная", который является перспективным и важным для ВСУ.

"С другой стороны – нельзя отбрасывать и наступление в южном направлении – на Мелитополь, которое может принести еще более важные результаты", – добавил аналитик.

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По его мнению, все зависит от информации, поступающей в командование ВСУ от разведывательных органов и стран-союзниц.

"Все также зависит от информации, которой мы не обладаем и только можем наблюдать за определенными ответными действиями. И потому надеюсь наблюдать за триумфом ВСУ", – резюмировал Харук.

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