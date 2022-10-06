Когда ВСУ могут освободить Херсон: прогноз военного эксперта

Вооруженные Силы Украины продвигаются вперед по Херсонскому направлению. У оккупантов постепенно разрушается фронт. Если все так пойдет и дальше – у них будет масштабное поражение на правом берегу Херсонщины.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, у российских оккупантов произошел каскадный обвал фронта на Бериславском направлении. Конечно, сопротивление есть, но оно достаточно слабое.

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Когда ВСУ могут освободить Херсон

По мнению Нарожного, освобождение Херсона можно организовать еще до Нового года. Его прогноз – середина или конец ноября. Очевидно, что у оккупантов недостаточно хорошо отлаженная поставка после регулярных ударов HIMARS, из-за чего они не всегда могут оказывать серьезное сопротивление.

Группировка оккупантов в Херсоне обречена. У них с снабжением все плохо. После того, как мы возьмем Берислав, думаю, будут так называемые "клещи" вокруг Херсона. Мы обескровим эту группировку и освободим город,

– считает Нарожный.

После освобождения Херсона ВСУ, вероятно, смогут достигать американскими HIMARS до территории вблизи Крымского перешейка. Это будет еще больше разрушать логистику русских оккупантов.

Оккупанты в Херсоне обречены – Павел Нарожный: смотрите видео

ВСУ продвигаются в Херсонской области: главное