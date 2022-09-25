Бессмысленно оставаться в "мышеловке": когда ждать нового разгрома россиян в Херсонской области

Благодаря ударам ВСУ оккупанты практически отрезаны от поставок на Правобережье Херсонской области. Несмотря на это, враг пытается удержать эту территорию.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, трудно сказать, действительно ли россиянам приказал не отступать лично путин.

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"Правильнее было бы организовано отойти"

Впрочем, то, что часть российской армии пытается удержать Правобережье Днепра, крайне нелогично.

С военной точки зрения совершенно бессмысленно оставаться в этой "мышеловке", отрезанной от снабжения, и стоять до последнего, теряя солдат. Гораздо правильнее было бы организовано отойти,

– подчеркнул Нарожный.

Как отметил военный эксперт, ярким примером хороших действий в похожей ситуации можно считать отход ВСУ от Северодонецка в июне.

"Когда мы уже не могли сдерживать атаки россиян, то отошли, сохранили силы и смогли нанести новый удар врагу", – сказал он.

Почему россияне не отступают с правого берега Днепра

Нарожный отметил, что логика руководства российской армии ясна. После позорного поражения в Харьковской области оккупанты не могут позволить себе потерять еще и Херсон.

2 таких серьезных поражения подряд стали бы очень сильным ударом по самолюбию путина,

– сказал военный эксперт.

Когда ждать разгрома оккупантов в Херсонской области

Впрочем, у россиян нет никаких шансов изменить ситуацию в свою пользу на правобережье Херсонской области.

Там игра в одни ворота, там без вариантов. У войск, отрезанных от всех линий снабжения, скоро закончатся боеприпасы и еда. Это будет очередной разгром русской армии,

– подчеркнул Нарожный.

Военный эксперт напомнил, что, по его предварительным прогнозам, оккупанты начнут массово терять позиции в Херсонской области уже через месяц.

"Я говорил это 2-3 недели назад. Я думаю, что сейчас мы на завершающей стадии этого процесса", — сказал Нарожный.

Почему ВСУ не идут в атаку

Он объяснил, почему наступление Вооруженных Сил Украины в Херсонской области продвигается медленно.

Мы бережем своих солдат, а также гражданских и инфраструктуру на оккупированной территории на Юге. Зато мы истребляем склады россиян, чтобы потом их можно было взять голыми руками и освобождать Херсон,

– подчеркнул военный эксперт.

Павел Нарожный рассказал о поведении оккупантов в Херсонской области: смотрите видео

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