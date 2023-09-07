Начнется с Кавказа, Урала и Сибири: как изменилось мнение Запада по развалу России

Мнение западного общества и экспертов по поводу невозможности распада России начинает меняться. Страх перед развалом империи скорее миф.

Структура так называемой "империи" хоть и кажется монолитной, но по сути хрупкая. Такое мнение 24 Каналу выразил народный депутат от партии "Слуга Народа" Олег Дунда, отметив, что сегодня Запад все больше это понимает.

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Страха перед распадом России нет

Во многих экспертных группах на Западе было мнение, что Россия всегда была и будет, но с недавних пор такие нарративы начинают меняться. Олег Дунда предположил, что, в частности, это случилось и благодаря ситуации с Евгением Пригожиным.

"Хотя недоимперия внешне кажется монолитной, непробиваемой, но внутри она очень хрупкая. Соответственно люди начинают понимать, что это (распад – 24 Канал) может произойти и к этому нужно готовиться. Страха перед ним вообще не существует, просто политическому обществу в Западной Европе было комфортно ничего не делать и чтобы дальше все было, как раньше», – рассказал народный депутат.

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Важной задачей, по мнению депутата, есть объяснить Западу, что проявления радикальных движений уже являются началом войны России против других стран. В этом Украина уже убедилась.

Мы объясняем, что в Украине "24 февраля" началось еще за 8 лет до того в виде гибридной войны, пророссийских тезисов, организаций, радикальных общественных движений, которые должны были расколоть общество.

– подчеркнул Дунда.

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Народный депутат отметил, что Северный Кавказ является очень важной частью начавшегося развала России. Но к этому присоединятся и другие регионы, такие как Урал и Сибирь.

С самого начала это не будут призывы об отсоединении, а о том, что "хватит кормить Москву", "увольте наших лидеров", "Москва жирует на наших ресурсах" – с этого все начнется. Сочетание двух факторов – с одной стороны Кавказский регион, а с другой Урал и Сибирь – позволит взорваться изнутри Российской империи.

– сказал Олег Дунда.

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