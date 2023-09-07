Структура так званої "імперії" хоч і здається монолітною, але насправді крихка. Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда, зауваживши, що сьогодні Захід все більше це розуміє.

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Страху перед розпадом Росії немає

У багатьох експертних групах на Заході існувала думка, що Росія завжди була і буде, але віднедавна такі наративи починають змінюватися. Олег Дунда припустив, що зокрема це трапилося й завдяки ситуації з Євгєнієм Пригожиним.

"Хоч недоімперія зовні здається монолітною, непробивною, але всередині вона дуже крихка. Відповідно люди починають розуміти, що це (розпад – 24 Канал) може статися і до цього треба готуватися. Страху перед ним взагалі не існує, просто політичному суспільству в Західній Європі було б комфортно нічого не робити й щоб далі все було, як раніше", – розповів народний депутат.

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Важливим завданням, на думку депутата, є пояснити Заходу, що прояви радикальних рухів уже є початком війни Росії проти інших країн. У цьому Україна вже пересвідчилась.

Ми пояснюємо, що в Україні "24 лютого" почалося ще за 8 років до того у вигляді гібридної війни, проросійських тез, організацій, радикальних громадських рухів, які мали розколоти суспільство,

– підкреслив Дунда.

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Народний депутат зауважив, що Північний Кавказ є дуже важливою частиною розвалу Росії, який вже почався. Але до цього мають приєднатися й інші регіони, такі як Урал і Сибір.

З самого початку це не будуть заклики про від'єднання, а про те, що "досить годувати Москву", "звільніть наших лідерів", "Москва жирує на наших ресурсах" – з цього все почнеться. Поєднання двох факторів – з одного боку Кавказький регіон, а з іншого Урал і Сибір – дозволить вибухнути зсередини Російській імперії,

– сказав Олег Дунда.

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