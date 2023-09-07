Неужели снова дроны: в центре Ростова раздались взрывы у штаба Южного округа

Россия в очередной раз атаковала Одесскую область "Шахедами" ночью7 сентября. Сразу после отбоев появилась информация о по меньшей мере 3 взрывах уже на территории России, а именно в центре Ростова на улице Пушкинской.

По данным российских СМИ, взрывы прогремели у штаба Южного военного округа. Также сообщают, что там загорелся автомобиль. Причина взрывов пока не известна, сообщает 24 Канал.

Чуть ранее Россия в очередной раз атакует Юг "Шахедами": в Одесской области раздаются взрывы

Взрывы слышал весь Ростов

По информации ростовских пабликов, было 3 взрыва, которые были слышны во всех районах города. Один недалеко от штаба сильный, остальные далее и не такие громкие, похожие на ПВО или залп фейерверка. После этого заревели сигналиции в припаркованных авто.

Кроме того, над Ростовом поднялся дым и возник пожар – на место выехали экстренные службы.

Обильный "хлопок" в Ростове: смотрите видео

Дроны или взорвалось авто

Сначала сообщалось, что якобы взорвался заминированный автомобиль. Он и вроде бы загорелся.

Потом появилась информация, что перед взрывами местные слышали звуки беспилотника. Это их и разбудило.

Смотрите видео момента взрыва в Ростове

Песню о дронах спел и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, вроде бы сбили два беспилотника: один упал за городом, а другой – в центре на Пушкинской.

В итоге пострадали несколько автомобилей и мужчин, правда последний отказался от госпитализации. Также очевидцы говорят, что в одном из домов выбило окна. Всего повреждения получили 3 дома. На месте продолжаются следственные действия.

Последствия "хлопка" в Ростове: яркое видео

В последний раз было неспокойно в Ростове совсем недавно

Для жителей Ростова неспокойным выдалось утро 21 августа. Тогда взрывы были настолько сильными, что буквально всколыхнули дома рядом. По словам местных, у них тряслись окна.

Впоследствии губернатор Голубева попытался успокоить жителей Ростова. По его словам, это вроде бы военный самолет преодолел звуковой барьер, потому и были такие ощутимые последствия.

Кроме того, местные увидели дым и пыль в западной части Ростова. Но и там было оправдание – мол, дым может быть результатом работы ТЭЦ.