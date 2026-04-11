Действует очень подозрительно: что Россия готовит на фронте и каких успехов достигли ВСУ

В ближайшее время российские войска могут усилить активность на фронте. Сейчас противник ждет, когда появится "зеленка", ведь тогда Силам обороны будет труднее отслеживать передвижения оккупантов.

В то же время у врага обостряются проблемы – дефицит живой силы становится все больше. Специально для 24 Канала военные спрогнозировали, когда оккупанты могут активизироваться на фронте и рассказали о ситуации на горячих направлениях.

Актуально Еще 1440 оккупантов отправились в ад: потери России в войне 11 апреля

К чему готовится Россия на фронте?

Офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш отметил, что официальная позиция Кремля отрицает любые трудности с личным составом. Однако реальная ситуация свидетельствует об обратном.

По его словам, даже российские пропагандистские ресурсы уже жаловались, что отдельных военных забирают с передовой. Это делается для комплектования новых подразделений, в частности беспилотных батальонов.

Эти процессы внутри российских войск сопровождаются резкой критикой, однако фактически солдат просто перераспределяют, чтобы создать новые формирования, после чего руководство отчитывается об "успехах",

– подчеркнул Отченаш.

В то же время в течение последних месяцев наблюдается снижение активности противника в зоне ответственности бригады "Рубеж". Если в ноябре фиксировали от 100 до 130 перемещений в сутки, то сейчас эта цифра сократилась примерно до 50.

Обратите внимание! На фоне потерь у России наблюдается нехватка желающих воевать, поэтому там прибегают к дополнительным способам привлечения людей. По информации украинской разведки, должникам предлагают списание задолженностей, а студентам – академические льготы и финансовые бонусы в обмен на подписание контракта.

Уменьшение активности объясняется двумя основными причинами. Во-первых, российские силы накапливают личный состав для будущих наступлений в период "зеленки", когда передвижения сложнее отследить. Во-вторых, они действительно испытывают дефицит живой силы.

За последние девять месяцев только в зоне одной бригады потери противника превысили 3,5 тысячи раненых и погибших. Это ярко свидетельствует о масштабах потерь, которые несут российские войска в целом на фронте.

К слову, Владимир Зеленский отметил, что ежемесячные потери российских войск примерно соответствуют количеству новых мобилизованных. Однако, несмотря на это, общая численность группировок противника продолжает расти.

Какие проблемы у российского войска: смотрите видео

Когда Россия попытается перейти к более масштабным атакам?

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские войска в ближайшее время усилят интенсивность боевых действий. Ведь с приходом весны выросли возможности для продвижения личного состава на разных направлениях.

Сейчас оккупанты сосредотачивают силы, чтобы впоследствии использовать их для более активных действий.

По его словам, если не возникнет серьезных перебоев, уже через несколько недель противник может прибегнуть к более масштабным наступательным операциям. В то же время украинские силы готовы к такому развитию событий, ведь подобная ситуация повторяется ежегодно с наступлением периода "зеленки".

Российские войска не оставляют планов по захвату Купянска. Сейчас они активно концентрируют усилия на этом направлении. До недавнего времени основная активность наблюдалась к востоку от Купянского плацдарма, на левом берегу реки Оскол,

– отметил Трегубов.

Впрочем сейчас противник снова усилил давление с северного направления. Его цель – установить контроль над городом и создать там логистический узел. Основные атаки направлены прежде всего на Купянск-Узловой, а также на сам Купянск.

Как отметил спикер, украинские силы вынуждены сдерживать новую волну активности врага. Сам Купянск остается под контролем Украины, однако его окрестности и прилегающие населенные пункты находятся под постоянным давлением российских войск.

Важно! В начале апреля украинским войскам удалось восстановить контроль над участком между Амбарным и Меловым в Харьковской области, оттеснив противника.

Почему Россия до сих пор не пошла в наступление: смотрите видео

Где ВСУ достигли успеха?

Силы обороны Украины достигли успеха в районе Великого Бурлука Харьковской области. Спикер Группировки объединенных сил объяснил, что иногда вражеские диверсионно-разведывательные группы могут временно занимать позиции в населенных пунктах, из-за чего их формально считают захваченными. В то же время многое зависит от размеров населенного пункта и присутствия сил поблизости.

На фронте довольно часто случаются ситуации, когда из-за активного применения беспилотников одна из сторон вынуждена покидать позиции. Это может происходить либо из-за их уничтожения, или из-за нарушения логистических путей,

– отметил Трегубов.

После этого под давлением штурмовых подразделений позиции занимает другая сторона. Как отметил Трегубов, подобная тактика применяется обеими сторонами, однако на этот раз она сыграла против российских сил.

Он также отметил, что вблизи Великого Бурлука оккупанты не проявляли значительной боевой активности, поскольку пытались восстановить свои ресурсы и боеспособность. Впрочем эти попытки оказались малоэффективными. Украинские Силы обороны воспользовались ситуацией и провели успешные действия, вытеснив часть вражеских подразделений с занимаемых позиций.

Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Какова ситуация на Покровском направлении?

Начальник отделения коммуникаций 152 ОЕБр имени Симона Петлюры Екатерина Мирончук рассказала о ситуации на Покровском направлении возле населенных пунктов Котлино и Удачное.

По ее словам, противник преимущественно применяет тактику малых штурмовых групп и пытается искать межпозиционное пространство, чтобы прорвать украинскую линию обороны. Однако Вооруженные Силы Украины предотвращают это.

Оккупанты уже не идут, как раньше, лоб в лоб. Они пытаются просачиваться, ищут слабые места в обороне, хотят обойти с фланга,

– отметила Мирончук.

После того как сошел снег враг время от времени начал использовать высокомобильные средства, в частности, баги, мотоциклы, квадроциклы для того, чтобы быстро подвезти свои штурмовые группы, пехоту и сократить время пребывания на открытой местности. Сейчас погодные условия – это едва ли не единственный способ для безопасного перемещения.

Как действуют россияне в районе Покровска: смотрите видео

