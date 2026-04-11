По словам Владимира Зеленского, Украина ежемесячно уничтожает ежемесячно уничтожает столько же оккупантов, сколько Россия мобилизует.

Смотрите также Это очень сложно: военный обозреватель объяснил, как ВСУ удалось подготовить успешные удары по Крыму

Сколько оккупантов с техникой ликвидировано на 11 апреля?

По данным Генштаба, потери России с начала полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава – около 1 310 110 (+1 440) человек;
  • танков – 11 851 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 381 (+6);
  • артиллерийских систем – 39 798 (+64);
  • РСЗО – 1 726 (+2);
  • средства ПВО – 1344 (+3);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 231 785 (+2 014);
  • крылатые ракеты – 4 517 (+0);
  • корабли/катера – 33 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 88 698 (+183);
  • специальная техника – 4121 (+2).

Потери России в войне против Украины на 11 апреля 2026 года / Фото Генштаб

Что известно о последних успешных ударах Украины по России?

  • 9 и 10 апреля украинские силы обороны атаковали склад боеприпасов вблизи Ахримовки Запорожской области, логистический хаб в районе Новоазовска Донецкой области, склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ровеньки Луганской области. Кроме того, были поражены пункты управления БпЛА в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки Донецкой области. Также удары нанесены по сосредоточению живой силы врага вблизи населенных пунктов Новогригорьевка Запорожской области, Часов Яр и Великая Новоселка Донецкой области, Перевальск на Луганщине, а также в районе Краснооктябрьского Курской области.

  • В марте потери врага от дронов СБС выросли на 29% по сравнению с февралем. Ежедневно украинские военные выполняют более 11 тысяч боевых задач, а количество пораженных целей за месяц увеличилось на 50% – до более 150 тысяч.

  • Спецназовцы ГУР уничтожили последний российский железнодорожный паром "Славянин" в Керчи, используя беспилотники. Паром "Славянин" играл ключевую роль в снабжении российских войск в Крыму, перевозя топливо, вооружение и технику.