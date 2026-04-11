9 и 10 апреля украинские силы обороны атаковали склад боеприпасов вблизи Ахримовки Запорожской области, логистический хаб в районе Новоазовска Донецкой области, склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ровеньки Луганской области. Кроме того, были поражены пункты управления БпЛА в районах Гуляйполя и Новогригорьевки Запорожской области, а также Новопетровки Донецкой области. Также удары нанесены по сосредоточению живой силы врага вблизи населенных пунктов Новогригорьевка Запорожской области, Часов Яр и Великая Новоселка Донецкой области, Перевальск на Луганщине, а также в районе Краснооктябрьского Курской области.