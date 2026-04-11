9 та 10 квітня українські сили оборони атакували склад боєприпасів поблизу Охримівки Запорізької області, логістичний хаб у районі Новоазовська на Донеччині, склад пально-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Ровеньки Луганської області. Крім того, були уражені пункти управління БпЛА в районах Гуляйполя та Новогригорівки Запорізької області, а також Новопетрівки на Донеччині. Також ударів завдано по зосередженню живої сили ворога поблизу населених пунктів Новогригорівка Запорізької області, Часів Яр і Велика Новосілка Донецької області, Перевальськ на Луганщині, а також у районі Краснооктябрського Курської області.