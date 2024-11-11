Россия просто не сможет выплачивать пенсии и зарплаты: когда это произойдет

Крах российской экономики близок. Средств из Фонда национального благосостояния хватит максимум на первую половину 2025 года. Пусть июль – август еще как-то удастся пройти, дальше же начнутся проблемы.

Вполне вероятно, что с сентября Россия не сможет выплачивать пенсии и зарплаты. Подробнее 24 Каналу объяснил кандидат экономических наук и главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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России может не хватить так называемых средств на "черный день"

Иван Ус сомневается, что Россия не сможет выплачивать зарплаты и пенсии уже в первой половине 2025 года, а вот с июля – вполне возможно.

На конец сентября остаток ликвидной части Фонда национального благосостояния, так называемых средств на "черный день", составлял 5,2 триллиона рублей.

В то же время дефицит в российском бюджете, запланированный на 2024 год, составит 3,3 триллиона рублей. Учитывая то, что Россия имеет немного поступлений, за счет которых можно покрыть эту цифру, средства будут брать также из резервов.

Можем смело представить, что из 5,2 останется 1,9 триллиона рублей. Их полностью хватит на первую половину 2025 года для выплат пенсий и других платежей. Далее могут начаться серьезные проблемы,

– отметил кандидат экономических наук.

При хорошей конъюнктуре, России еще может удастся без труда пройти июль – август. В то же время, начиная с сентября, вряд ли хватит средств, чтобы покрыть все прихоти.

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К тому же, при условии сохранения военных расходов, действительно придется перестать платить пенсии и зарплаты. Российское общество терпит много вещей, поэтому интересно, "проглотит" ли и это.

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