Единственная возможность для Путина: что означает заявление Шойгу о войне до 2025 года

Министр обороны России Сергей Шойгу неожиданно озвучил срок, до которого продлится так называемая "СВО". Страна-агрессор планирует "достичь намеченных целей" в войне до 2025 года.

Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что это абсолютно бессмысленное заявление, ведь Россия сначала пыталась "взять Киев за 3 дня", затем "СВО" должно было продолжаться "2 – 3 месяца", позже – "до конца 2022 года". И вдруг они собрались воевать до 2025 года.

Важно Шойгу перепутал Украину с Россией и назвал минимальную продолжительность войны

Вынужденное изменение стратегии

На самом деле, это вынужденное изменение стратегии Кремлем, и является политической историей. Этот месседж был запущен специально под перевыборы Владимира Путина. Ведь в России были сделаны социальные замеры, показавшие, что без войны российский диктатор не сможет переизбраться на следующий срок.

Хотя раньше у Кремля была стратегия, что Путин должен завершить эту войну до выборов.

Но сегодня война является единственной возможностью для Путина переизбраться на следующий президентский срок.

– подчеркнул политолог.

Одновременно будет продолжаться зачистка политического поля. Алексей Навальный уже сидит, Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе и следующий – Рамзан Кадыров.

Политолог объяснил, что означает заявление Шойгу о продлении "СВО" до 2025 года: смотрите видео

Западу нужно сменить месседж

Однако Россия продолжает нести безумные потери в войне – от "Северного потока" до крейсера Москва. И Украина уже начала ликвидировать их подлодки.

"А мы наращиваем потенциал. У нас уже есть танки Abrams, вскоре получим ракеты ATACMS. И благодаря нашим партнерам – США и Евросоюзу – мы получили бюджетирование такое же, как и есть в России – 200 миллиардов долларов. Однако они выделили из своего бюджета эти средства, потому что имеют газ и нефть. А наши "газ и нефть" – это дружба с Западом, а также ценности, на которых мы стоим и за которые нам предоставляют средства", – подчеркнул Давидюк.

Украина, по его мнению, имеет возможность продержаться столько, сколько потребуется в войне. Однако не стоит играть в "игру в дурака" Путина и Шойгу, в которой они – чемпионы мира.

Нам нужно довести до Запада, что пора сменить их месседж "будем с вами так долго, как будет нужно" на "сделаем так, чтобы Украина победила быстро",

– заметил Николай Давидюк.

И когда Россия пытается растянуть войну, наша задача сузить ее до скорейшей победы. И не только на поле боя, но и политической, а это – вступление Украины в НАТО.

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