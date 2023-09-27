Единственная возможность для Путина: что означает заявление Шойгу о войне до 2025 года
Министр обороны России Сергей Шойгу неожиданно озвучил срок, до которого продлится так называемая "СВО". Страна-агрессор планирует "достичь намеченных целей" в войне до 2025 года.
Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что это абсолютно бессмысленное заявление, ведь Россия сначала пыталась "взять Киев за 3 дня", затем "СВО" должно было продолжаться "2 – 3 месяца", позже – "до конца 2022 года". И вдруг они собрались воевать до 2025 года.
Важно Шойгу перепутал Украину с Россией и назвал минимальную продолжительность войны
Вынужденное изменение стратегии
На самом деле, это вынужденное изменение стратегии Кремлем, и является политической историей. Этот месседж был запущен специально под перевыборы Владимира Путина. Ведь в России были сделаны социальные замеры, показавшие, что без войны российский диктатор не сможет переизбраться на следующий срок.
Хотя раньше у Кремля была стратегия, что Путин должен завершить эту войну до выборов.
Но сегодня война является единственной возможностью для Путина переизбраться на следующий президентский срок.
– подчеркнул политолог.
Одновременно будет продолжаться зачистка политического поля. Алексей Навальный уже сидит, Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе и следующий – Рамзан Кадыров.
Политолог объяснил, что означает заявление Шойгу о продлении "СВО" до 2025 года: смотрите видео
Западу нужно сменить месседж
Однако Россия продолжает нести безумные потери в войне – от "Северного потока" до крейсера Москва. И Украина уже начала ликвидировать их подлодки.
"А мы наращиваем потенциал. У нас уже есть танки Abrams, вскоре получим ракеты ATACMS. И благодаря нашим партнерам – США и Евросоюзу – мы получили бюджетирование такое же, как и есть в России – 200 миллиардов долларов. Однако они выделили из своего бюджета эти средства, потому что имеют газ и нефть. А наши "газ и нефть" – это дружба с Западом, а также ценности, на которых мы стоим и за которые нам предоставляют средства", – подчеркнул Давидюк.
Украина, по его мнению, имеет возможность продержаться столько, сколько потребуется в войне. Однако не стоит играть в "игру в дурака" Путина и Шойгу, в которой они – чемпионы мира.
Нам нужно довести до Запада, что пора сменить их месседж "будем с вами так долго, как будет нужно" на "сделаем так, чтобы Украина победила быстро",
– заметил Николай Давидюк.
И когда Россия пытается растянуть войну, наша задача сузить ее до скорейшей победы. И не только на поле боя, но и политической, а это – вступление Украины в НАТО.
Что происходит в России
- В американском Институте изучения войны сообщили, что Путин отдал приказ министру обороны Шойгу остановить наступление украинских сил до октября 2023 года. Это должно улучшить ситуацию на фронте для оккупантов и вернуть им инициативу на поле боя.
- Именно с этим, по мнению аналитиков, связаны постоянные контратаки, осуществляемые в последнее время российскими войсками. Понеся из-за этого большие потери, враг не останавливается, ведь его цель – довести контрнаступление ВСУ до кульминации.
- Однако глава минобороны Шойгу имеет пессимистические настроения по поводу победы России в войне. Так, отвечая на вопрос, победит ли российская армия, он развел руками и сказал, мол, у россиян якобы нет других вариантов. Этот ответ Шойгу стал поводом для создания мемов.