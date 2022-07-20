Когда россияне потеряют способность наступать: прогноз Арестовича
Источник:ФЕЙГИН LIVE
россия использует немало усилий для того, чтобы захватить территорию Украины на Востоке. Но россияне теряют свои позиции после контрнаступлений ВСУ, что сказывается на способности врага наступать.
Ситуация на фронте изменится не завтра, – Арестович
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что оккупанты проводят штурмовые действия, наносят артиллерийские удары, однако после контратак ВСУ возвращают села.
Кстати Уничтожили позицию ПВО, – Арестович рассказал детали удара ВСУ по Антоновскому мосту
Советник Андрея Ермака назвал это неблагоприятным признаком для стороны, которая ведет нападение, и при этом еще и имеет преимущество в количестве техники и личного состава.
Арестович заявил, что ситуация на фронте изменится "не завтра". Однако по причине накопления потерь через месяц – полтора, как сказал советник главы ОП, оккупанты потеряют возможность наступать.
Он также подчеркнул, что враг на Юге не наступает, а только совершает обстрелы.
Какая ситуация на фронте
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 18 июля сообщил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украине удалось добиться паритета на фронте благодаря западному оружию. Он призвал партнеров предоставить больше вооружения, чтобы Украина имела преимущество.
- Министр обороны США Ллойд Остин 20 июля заявил, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии. Он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке.
- Также в начале встречи министров обороны в формате "Рамштайн-4" глава Пентагона сообщил, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине еще четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.
- Генерал армии США Марк Милли рассказал, что США и союзники должны передать Украине более 20 систем HIMARS. В настоящее время Украина получила 12 таких систем.
- Кроме того, президент Владимир Зеленский анонсировал договоренности по получению современных систем противовоздушной обороны.
- 19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Сообщается, что в случае подрыва моста оккупантам не будет как отступать.
- В Минобороны Великобритании заявили, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Также аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что освобождение Юга – вопрос времени. Он прогнозирует, что оккупантам вскоре будет все сложнее удерживать свои позиции.
- Алексей Арестович заявлял, что в плен украинских военных будут попадать сотни тысяч оккупантов, когда ВСУ начнут контрнаступление.
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