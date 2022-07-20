Когда россияне потеряют способность наступать: прогноз Арестовича

россия использует немало усилий для того, чтобы захватить территорию Украины на Востоке. Но россияне теряют свои позиции после контрнаступлений ВСУ, что сказывается на способности врага наступать.

Ситуация на фронте изменится не завтра, – Арестович

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что оккупанты проводят штурмовые действия, наносят артиллерийские удары, однако после контратак ВСУ возвращают села.

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Советник Андрея Ермака назвал это неблагоприятным признаком для стороны, которая ведет нападение, и при этом еще и имеет преимущество в количестве техники и личного состава.

Арестович заявил, что ситуация на фронте изменится "не завтра". Однако по причине накопления потерь через месяц – полтора, как сказал советник главы ОП, оккупанты потеряют возможность наступать.

Он также подчеркнул, что враг на Юге не наступает, а только совершает обстрелы.

Какая ситуация на фронте

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