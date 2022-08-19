Более чем уверен, – Коваленко предположил, когда Украина может получить ATACMS

Украина, вероятнее всего, получит от США ATACMS. В частности, ракеты, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Он рассказал, что официальное заявление о передаче ATACMS может появиться уже в конце августа или начале сентября.

Александр Коваленко объяснил, что это оружие важно. Это понимают и военные аналитики и специалисты в Пентагоне.

Сейчас должны переходить от уничтожения системы обеспечения российских оккупантов передовых подразделений к уничтожению системы обеспечения тыловых подразделений. Именно для этого нам необходимы ракеты с расстоянием уничтожения объекта до 300 километров и даже больше,

– объяснил Александр Коваленко.

По его словам, Украина уже давно продемонстрировала, что не наносит удары по территории россии и придерживается толерантного и демократического отношения к границам. А Крым – это территория Украины.

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