Какое самое слабое место россиян на фронте: оценка эксперта из Израиля

Российская армия очень зависима от логистических путей. Поэтому ВСУ могут это использовать, чтобы усложнить положение оккупантов.

Осознавая все возможные риски, россияне пытаются подготовиться к контрнаступлению украинских воинов. Об этом 24 каналу рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман.

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Проблемный "коридор"

Эксперт отметил, что самым угрожающим направлением для россиян на фронте является "сухопутный коридор" в Крым.

Если украинская армия ударит в Мелитополь и даже не будет полного рассечения этого "коридора" – если будет серьезная угроза ему с перерезанием железной дороги, то это в плане логистики уменьшает возможности всей южной российской группировки: как в левобережной части Херсонской области, так и в Крыму,

– объяснил обозреватель.

По его словам, тогда вся группировка оккупантов будет зависеть только от Керченского моста, который сейчас еще полностью не подготовили к стопроцентному функционированию.

"Без железной дороги "сухопутным коридором" поставлять все будет намного сложнее. Кроме того, можно во второй раз взорвать Керченский мост, поэтому теоретическое рассечение "сухопутного коридора" в Крым было бы самым опасным для россиян, но, вероятно, они это понимают", – добавил аналитик.

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По дороге в Крым

По мнению Гендельмана, в СМИ постоянно есть сообщения о том, что на Мелитопольское направление россияне перекидывают дополнительные силы, и что оккупанты ведут вокруг Мелитополя фортификационные работы. То есть россияне осознают угрозу и готовятся к ней.

Все это делают, чтобы не допустить рассечения "сухопутного коридора", потому что это очень усложнит ситуацию для России. Сейчас понятно, что линия фронта приблизилась к Крыму, так что артиллерийским и ракетным огнем, в том числе "хаймарсами", Украина уже почти достает до полуострова,

– подметил специалист.

Он указал, что в Кремле сегодня осознают, что следующий этап войны будет проходить в Крыму, поэтому оккупанты готовятся к обороне.

"Понятно, что для сухопутных действий в Крыму придется сначала решить проблему с северными рубежами – в Запорожской области и с "сухопутным коридором". Но, как мы видим, возможность того, что все дойдет до Крыма, россияне уже рассматривают. С этим и связанные оборонные работы", – резюмировал Гендельман.

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