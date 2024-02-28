Вечером – стулья, утром – деньги, – Кулеба о том, когда Киев подпишет договор о гарантиях с США

Наша страна уже подписала соглашения по безопасности с четырьмя государствами. Кулеба рассказал, когда такой договор будет заключен между Зеленским и Байденом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что нужно сделать перед тем, как подписать соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной.

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Киев ждет решения Конгресса

По словам дипломата, Киев находится в ожидании положительного решения Конгресса по финансированию помощи Украине на 2024 год. Напомним, что неделю назад Сенат поддержал законопроект о выделении нашему государству 61 миллиарда долларов. Однако Палата представителей до сих пор медлит.

Кулеба уточнил, что говорить о подписании соглашения можно будет уже после того, как США согласуют пакет помощи Украине.

Вечером – стулья, утром – деньги ... То есть сначала деньги, потом подписания,

– подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что для подписания соглашения США должны четко понимать, какой ресурс готовы выделить для поддержки Украины. Дипломат добавил, что договоры по безопасности очень конкретные, там прописаны четко определенные суммы.

Кулеба выразил уверенность, что соглашение о гарантиях безопасности с США будет подписано.

Помощь от США: последние новости

На вторую годовщину полномасштабной войны президент Зеленский встретился с сенаторами – демократами во главе с Чаком Шумером во Львове. Американцы посетили военные захоронения на Марсовом поле.

Поражены свежими могилами, они призвали спикера Палаты представителей Майка Джонсона поставить на голосование законопроект о помощи Украине.

На следующий день на пресс-конференции глава государства выразил надежду, что Конгресс таки одобрит финансирование Украины. Зеленский отметил, что и власть, и оппозиция в США знают, что решение надо принять в течение месяца.

В Белом доме называют ситуацию на фронте "ужасной". У Байдена неоднократно подчеркнули, что Авдеевку украинские силы оставили из-за нехватки боеприпасов.

27 февраля Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретились с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление Украине военной помощи. Глава США призвал к скорейшему принятию законопроекта. В СМИ написали об этой встрече как "одну из самых напряженных". Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также отметил, что также имел "личную" встречу с Байденом.