Пентагон рассчитывает, что Украина получит F-16 в течение этого года
Продолжаются учения украинских военных на F-16. Минобороны США считает, что наше государство должно получить эти самолеты уже к концу 2024 года.
Украина должна получить первые истребители F-16 уже к концу этого года. Кроме этого, мы должны получить соответствующую инфраструктуру и запасные части, заявила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер.
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Работа продолжается
Программа подготовки Украины продолжается. Она включает в себя несколько этапов.
Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году.
– сказала Волландер.
Программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.
Американский пилот F-16 сказал, сколько таких истребителей нужно Украине
- Подполковник ВВС США, пилот F-16, Дэн Хэмптон сказал, сколько истребителей F-16 нужно иметь нашему государству. По его словам, любое количество пригодится для защиты украинского неба. Дэн Гемптом сказал, что если бы он мог попасть в Украину с хотя бы 6 самолетами F-16, то он бы это сделал.
- В то же время идеальным вариантом будет, если наше государство получит две эскадрильи этих истребителей, то есть 36-40 единиц. По его словам, такое количество нужно, ведь ни один реактивный самолет не может работать все время.
- Борьба Украины за право получить новый американский истребитель длилась очень долго. Со временем удалось сформировать авиационную коалицию из стран-партнеров, готовых предоставить свои самолеты для Украины. Первыми стали Нидерланды.