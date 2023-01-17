Резников рассказал, за какое время украинцев научат пользоваться Patriot

Украинские военные 16 января прибыли в США учиться руководить ЗРК Patriot. У них будет обучение по ускоренной программе.

Американские партнеры обязались научить украинцев пользоваться системами Patriot. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, – минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. шение взяли на себя американские партнеры", – рассказал Резников.



Почему Украине нужны ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

Надежды Резникова

Министр отметил, что идет "война в движении" и Украина борется с помощью ресурсов партнеров. По словам Резникова, нужно быть благодарными союзникам.

Я верю, что этот год станет годом победы. Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, – сказал министр.

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