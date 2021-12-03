Когда украинцы и венгры вместе – выиграют все, – Зеленский впервые поговорил с Орбаном

Президент Владимир Зеленский впервые по телефону поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поводом для разговора стала 30-я годовщина заключения дипломатических отношений между странами.

Зеленский подчеркнул, что Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первой страной, с которой установили дипотношения. По словам президента, Украина настроена на диалог и развитие добрососедских отношений.

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Мы готовы работать вместе с вами для реализации потенциала наших отношений на благо народов Украины и Венгрии. Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все,

– сказал Зеленский.

В ОП добавили, что лидеры также обсудили дальнейшее сотрудничество и договорились добиться прогресса по всем вопросам. Зеленский пригласил Орбана приехать с визитом в Украину.

Почему отношения между Украиной и Венгрией остаются напряженными

Владимир Путин наградил "орденом Дружбы" министра иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто за большой вклад в развитие отношений с Россией.

Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО, но прокомментировал эту возможность для Грузии.

27 сентября Венгрия и "Газпром" подписали контракт на 15 лет о поставках газа.

По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО", но для этого необходимо решить спорные вопросы.

В Риге на заседании руководителей МИД стран-членов НАТО глава украинского МИД встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Кулеба подчеркнул важность безопасности Украины для НАТО.

Венгрия начала блокировать заседание Украина-НАТО после того, как в 2017 году в Украине вступил в силу закон "Об образовании". Он определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях есть государственный язык. В Венгрии заявляли, что этот закон якобы ущемляет права национальных меньшинств.16 января 2020 года Совет принял закон "О полном общем среднем образовании", регулирующий предоставление среднего образования на языках национальных меньших, надеясь, что Венгрия разблокирует диалог Украины с НАТО. Но после местных выборов в Украине в 2020 году Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам, агитировавшим за кандидатов на Закарпатье.