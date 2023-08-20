До Нового года можем получить первую эскадрилью пилотов на F-16: военная сводка от Свитана

Наши пилоты уже приступили к обучению на F-16 и, вероятно, перед Новым годом в Украине может быть первая эскадрилья. Если же получим еще и шведские Gripen, то это существенно усилит возможности наших защитников.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что F-16 – лучший для нас самолет именно в количественном плане.

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Когда Украина может получить первые F-16

Полковник запаса отметил, что в Великобританию на обучение отправили пилотов, выпустившихся в 2023 году. Это молодые летчики, отлетавшие уже по 3 года. Их удобно начинать учить сразу на дальнюю перспективу – что очень важно.

Он пояснил, что сначала обучение будет более теоретическим. Наших пилотов будут доводить до уровня чуть ли не командира эскадрильи или бригады, то есть будут давать полный спектр теоретических знаний, а затем перейдут и к практическим. Вероятно, британцы будут учить на Eurofighter Typhoon.

По его словам, выпускники 2016 года – это пилоты, которые летали уже 10 лет. Эти летчики будут сразу учиться на F-16. Их будут переучивать по определенным видам боевой подготовки – это займет 3 – 4 месяца.

Перед Новым годом мы уже можем увидеть первую эскадрилью готовых летчиков на самолетах, выполняющих боевые задания,

– считает Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что есть еще другая хорошая информация, связанная со шведскими и французскими самолетами.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Почему переключились с F-16 на Gripen

Свитан подчеркнул, что F-16 самый лучший для нас самолет именно в количественном плане. Так, самолетов Gripen выпустили 250, а F-16 – 4,5 тысячи. Потому нам лучше получить один тип самолетов, чем несколько. А Gripen примерно такого же уровня, как и F-16. Шведы сделали отличный самолет, с хорошей управляемостью. К тому же этот самолет новее F-16 – ему около 30 лет.

Полковник запаса объяснил, что это многоцелевой истребитель с дальностью 100 – 120 километров по перехвату, по работе в воздухе. Этого достаточно, чтобы уничтожать вертолеты либо ракеты.

Также, заметил он, Gripen может хорошо работать по земле. Он может видеть колонну танков километров за 50 – 70. Также он неплохо работает по кораблям, то есть может нести противокорабельные ракеты, например "Гарпун".

То есть во многом большинство задач этот самолет может выполнить,

– сказал Свитан.

Поэтому, добавил военный эксперт, было бы неплохо иметь одну или две эскадрильи этих самолетов, то есть бригаду. В общей сложности технически возможно получить 24 самолета – это 10% от всех произведенных Gripen.

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