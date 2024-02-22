Нас ждут тяжелые испытания: какой период может быть самым сложным для Украины в 2024-м году

Самым сложным за весь 2024-й год для украинцев может стать период до конца марта. Его можно сравнить с позапрошлым годом – 2022-м.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что в феврале позапрошлого года также был период апатии. Тогда сетовали на поступление помощи от Запада.

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"Также были все ограничения. Но все же нам удалось выстоять несмотря на это уныние, которое так же среди западных политиков – отдельных политиков, отдельных медиа. Так же как и тогда, и сейчас мы выстоим", – сказал Кузан.

Тяжелые испытания

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества добавил, что можно по-разному оценивать ситуацию. Мол, некоторые говорят, что сейчас самый тяжелый период. А некоторые вспоминают первые месяцы полномасштабного вторжения России.

"Февраль – март, когда мы, не имея вообще снарядов, западной помощи, несли наибольшие потери. У нас банально не было оружия, у нас были истощены все наши запасы", – отметил Сергей Кузан.

По его мнению, зимой и в начале весны ежегодно приходится переживать тяжелые испытания. Он отметил, что командование очень хорошо знает возможности и распределило ресурсы.

Это не на один месяц вперед. И готово, конечно же, даже, при такой ограниченной помощи от Запада, но все же благодаря собственным ресурсам проводить оборонительную операцию,

– отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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