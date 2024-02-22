Таку думку 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що у лютому позаминулого року також був період апатії. Тоді нарікали на надходження допомоги від Заходу.

Дивіться також "Штучна країна": причиною початку війни в Україні стала одержимість Путіна історією, — WSJ

"Також були всі обмеження. Але все ж таки нам вдалося вистояти попри цю зневіру, яка так само серед західних політиків - окремих політиків, окремих медіа. Так само як і тоді, і зараз ми вистоїмо", – сказав Кузан.

Найтяжчі випробування

Голова Українського центру безпеки та співпраці додав, що можна по-різному оцінювати ситуацію. Мовляв, дехто каже, що нині найтяжчий період. А деякі пригадують перші місяці повномасштабного вторгнення Росії.

"Лютий – березень, коли ми, не маючи взагалі снарядів, західної допомоги, зазнавали найбільших втрат. У нас банально не було зброї, у нас були виснажені всі наші запаси", – зауважив Сергій Кузан.

На його думку, взимку та напочатку весни щороку доводиться переживати найтяжчі випробування. Він наголосив, що командування дуже добре знає можливості та розподілило ресурси.

Це не на один місяць вперед. І готове, звичайно ж, навіть, за такої обмеженої допомоги від Заходу, але все ж таки завдяки власним ресурсам проводити оборонну операцію,

– наголосив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Війна Росії проти України: яка ситуація