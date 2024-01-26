"Армия ждет": Арахамия рассказал, когда в Раде рассмотрят законопроект о мобилизации

В пятницу, 26 января, правительство должно предоставить Верховной Раде законопроект о мобилизации. Уже известна дата, когда документ будет рассмотрен в первом чтении.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда же депутаты рассмотрят законопроект о мобилизации. Об этом он сообщил в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны" в рамках проекта LB.ua и EFI Group "Новая страна".

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Когда Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации

6 февраля будет проголосовано первое чтение. Я бы хотел, понимая, что армия ждет этого законопроекта, проголосовать в первом и целом,

– сказал Арахамия.

То есть ждать осталось совсем недолго.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации может быть по спецпроцедуре

Первую версию законопроекта и правки к нему депутаты изучали несколько дней, а затем "заставили правительство забрать" документ на доработку. Поэтому есть вероятность, что из-за сопротивления двух оппозиционных фракций проголосовать за законопроект в целом не удастся.

"Поэтому мы сделаем перерыв на неделю, проголосуем сокращение сроков, и через неделю, 13 или 14, проголосуем во втором чтении. Пойдем по спецпроцедуре, как-нибудь там высидим и сделаем это для того, чтобы это проголосовать", – объяснил он.

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