Нужен только толчок: когда Путин упадет с трона – никто не станет в его защиту

Подавляющее большинство населения России составляют люди с империалистическими взглядами. Однако вряд ли кто-то из них поддержит Владимира Путина, когда его будут устранять.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, диктатор чувствует себя беспокойно, в частности после мятежа Евгения Пригожина.

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"Насчет вопроса: сколько людей выйдет в поддержку Путина, когда его будут волочить на виселицу. Я думаю, что никто", – констатировал Яковенко.

Когда устранят Владимира Путина: смотрите видео

Российские ура-патриоты не привыкли идти против государства, а потому будут молча смотреть, как свергают очередного диктатора.

Когда Путин падет

Власть российского диктатора уже на грани, но для ее окончательной потери нужно решающее событие. Им может стать значительная победа Сил обороны Украины на фронте.

"Нужен сильный толчок – только со стороны серьезной победы украинской армии", – отметил Яковенко.

Власть Путина слабеет: последние новости

В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.

К тому же Путин совершенно потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.

Из-за сложной ситуации на фронте диктатор уже второй раз отменил "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.

Кстати, оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.

Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский рассказывал, что в стране-агрессоре набирает влияние так называемая "партия почетной капитуляции". Речь об элитах, стремящихся сохранить свое состояние, когда Россия проиграет войну против Украины. Они заинтересованы в том, чтобы не доводить ситуацию до критической для себя.