Фейерверк в Крыму и полностью утопленный флот: какие ракеты нужны самолетам F-16 в Украине

Украинские союзники объявили о передаче 61 западного истребителя типа F-16. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые самолеты могут появиться в Украине уже весной 2024 года.

Поскольку говорится о таком колоссально большом количестве воздушных судов, которые могут работать с огромным объемом разного высокоэффективного оружия, то можно говорить, что эти "птички" могут кардинально повлиять на ход войны в Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник.

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Колоссальный фейерверк в Крыму

Наибольший интерес для Украины среди остальных вооружений F-16 представляет ракета AGM-158 JASSM, считает Черник.

Она может наносить удары как по стационарным, так и по движущимся целям. Общая дальность – 980 км. Подобных ракет произведено в Соединенных Штатах Америки более 5 тысяч единиц. Вопрос только в том, какое количество предоставят Украине.

Мы можем полностью потопить российский флот. Полностью! То есть исключить проблематику, которая называется 3М14 "Калибр", которая запускается из надводных и подводных плавсредств. А также превратить весь Крымский полуостров в колоссальный фейерверк,

– подчеркнул аналитик.

Кроме того, особую важность для Украины представляют тяжелые планирующие бомбы от 270 килограммов – например, GBU-12 и даже до 1 тонны – GBU-10, GBU-24, GBU-31, JDAM. И еще много другого уникального оружия может быть использовано вместе с этим западным истребителем.

Количество машин вполне адекватно, теперь ход за самым оружием,

– добавил Черник.

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Как будут работать первые F-16

Однако аналитик все же считает, что первые эскадрильи самолетов, которые получат Вооруженные Силы Украины, будут работать в режиме перехватчиков ракет. Такой и была первоочередная задача, когда впервые эта машина поднялась в воздух в 1970-х годах.

У истребителей есть уже штатное оружие – шестиствольная артиллерийская установка 20-миллиметров М61А1 "Вулкан", которая может производить примерно 10 очередей по 50 снарядов. На расстоянии 3 – 4 километра дозвуковые и крылатые ракеты сбиваются даже этим оружием.

В общем, Черник считает, что сначала первые 6 машин, которые обещала передать Дания Украине, будут работать как летучие артиллерийские установки для закрытия украинского неба.

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