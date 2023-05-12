Когда в Украину прибудут американские танки Abrams: Остин назвал сроки

Украина получит танки Abrams в начале осени. К этому времени завершатся программы тренировки украинских военных.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, делают все, чтобы ускорить поставки танков.

Кстати США отправляют в Германию Abrams для обучения более 200 украинских военных

По нашим прогнозам это произойдет в начале осени. Тем временем мы переместили несколько танков на тренировочный полигон, чтобы украинцы начали обучение,

– рассказал Остин.

Почему сроки небыстрые

До окончания обучения танки будут доступны для использования. Что касается длительного процесса, министр объясняет, что американские военные не только отправляют эти танки в Украину и готовят украинских военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу этих танков.

Это новая техника для украинцев. Танки отличаются турбинным двигателем и другими достаточно сложными системами.

К слову, в Германию уже приехали американские танки для обучения военных. Техника прибыла раньше запланированного срока. 31 танк прибыл в порт Бремерхафена, они направляются на военную базу Графенвер, пишет Sky News.

Сколько Abrams получит Украина