Когда военные США покинут Афганистан: Байден озвучил дату

Американская миссия в Афганистане может завершиться уже 31 августа. К этой дате планируют вывести всех военных США из страны.

Военные будут оставаться в Афганистане, пока продолжается эвакуация американцев. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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Американцы должны понять, что мы постараемся сделать это до 31 августа,

– сказал Байден.

Почему это может произойти позже

Однако президент признал, что миссия может занять и больше времени, если еще будет продолжаться эвакуация. Дело в том, что должны вывезти 10 – 15 тысяч американцев. Однако есть еще и от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, которые также хотят покинуть страну.

По словам Байдена, если ежедневно будут эвакуировать до 5 – 7 тысяч человек в день, то войска выйдут до 31 августа.

Он добавил, что обязанность США заключается в том, чтобы вывести всех, кто хочет покинуть Афганистан. Кроме того, чиновник отметил, "Талибан" сейчас сотрудничает, помогая вывести американцев из страны, но "есть некоторые трудности".

Военные США в Афганистане: что известно

Американские военные вошли в Афганистан около 20 лет назад после теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

В 2011 году в Афганистане было 98 тысяч военных, но в начале 2021 года это количество сократили.

В феврале 2020 года США заключили мирное соглашение с "Талибаном", которое предусматривало вывод американских войск из страны в течение 14 месяцев.

В мае 2021 года Байден анонсировал, что войска покинут Афганистан до 11 сентября.

Текущая ситуация в Афганистане

Талибы с конца июля постепенно захватывали провинции Афганистана, а 15 августа 2021 года начали наступление на Кабул.

Власти сдали город без боя, чтобы избежать жертв. Президент Ашраф Гани отрекся от власти и сбежал. Сейчас он находится в ОАЭ.

17 августа 2021 года главы МИД стран-членов Европейского Союза признали победу талибов в войне.

В Афганистан из изгнания вернулся сооснователь "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар.

Боевики объявили всеобщую амнистию для чиновников и призвали всех возвращаться к будничной жизни.