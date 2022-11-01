Черник рассказал, к каким маневрам могут прибегнуть россияне, если потеряют Херсон
После деоккупации Херсона в России будет большой выбор, откуда она может нанести новый удар по Украине. При этом для Кремля на сегодня нет "особых" или приоритетных участков фронта.
Неоднократные провальные решения оккупантов могут свидетельствовать о непрогнозируемых тактических решениях Москвы. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
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Эксперт отметил, что после бегства из Херсона от россиян можно ожидать чего угодно.
Несмотря на то, что у нас очень специфический противник, с очень особым тактическим мышлением – о Чернобаевке не говорил только ленивый, как и об острове Змеиный, они действительно могут прибегнуть к чему угодно. Я бы не акцентировал на каком-то особом участке фронта,
– объяснил обозреватель.
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По его словам, стратегически Украина находится в большом оперативном "мешке".
"Кордоны с Беларусью – это более 1000 километров, а с Россией – более 2000 километров. Поэтому удар могут нанести из любой точки. Все это "гадание на кофейной гуще". Пока что серьезной доказательной аналитики о том, что это произойдет уже скоро – нет. Вместе с тем, пренебрегать этим не нужно", – резюмировал Черник.
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Возможно участие Беларуси в войне: что известно
- В ВСУ записали обращение к белорусским военным с призывом не вступать в войну России против Украины. Лукашенковские солдаты через несколько дней в ответ выдали "эпическое" по своей неадекватности видео.
- Лукашенко не хочет, чтобы его армия участвовала в войне против Украины. Однако Путин активно перебрасывает свои войска в Беларусь, поэтому украинцы беспокоятся, может ли угрожать новое наступление с того направления.
- Признание Украиной Беларуси оккупированной территорией может повлиять на самих белорусов, что поможет им в их борьбе за свободу. Российские войска и гауляйтер Кремля Лукашенко фактически оккупировали страну.