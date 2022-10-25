Когда ВСУ могут освободить Херсон: эксперт трезво проанализировал последние прогнозы
На сегодня нельзя прогнозировать, когда именно ВСУ могут освободить Херсон от оккупантов. В то же время российские "военкоры" продолжают проводить информационную подготовку своего населения к возможной сдаче города.
На Правобережье Херсонщины Украина могла сформировать для вражеских сил "оперативный котел". Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович.
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Эксперт отметил, что пока нет предпосылок, чтобы ВСУ зашли в Херсон уже сегодня.
Несмотря на то, что оккупанты проводят эвакуацию и ведут информационную подготовку к "жесту доброй воли", но пока что мы не можем сказать, что вскоре наши войска войдут в Херсон. Поэтому здесь нужно быть сдержанным относительно прогнозов,
– объяснил обозреватель.
По его словам, ситуация складывается таким образом, что россияне, вероятно, собираются защищать город.
"Мне в последние несколько недель кажется, что все российские "военкоры" придумывают украинское наступление для того, чтобы потом рассказать, как они его "героически отбили". Они пишут об этом достаточно системно", – добавил аналитик.
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По его мнению, в Кремле на сегодняшний день есть дискуссия о том, что делать с Херсоном.
"Достаточное количество военных отстаивают позицию, что надо оттуда выходить. Потому что там формируется "оперативный котел" для россиян, поскольку разбиты мосты и переправы. С логистической точки зрения невозможно обеспечивать эту группировку ", – резюмировал политолог.
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Освобождение Правобережной Херсонщины: что известно
- Россияне готовятся к битве за Херсон и не готовы так просто покидать оккупированный город. По данным Института изучения войны, они действительно переправляют часть войск на другой берег Днепра, но пока не собираются отступать.
- Россияне усиленно вывозят живую силу и технику с правого берега Херсонщины. В ОК "Юг" подтвердили, что оккупанты панически проводят переформатирование подразделений.
- В то же время на Западе прогнозируют близкое освобождение Херсона. Так, издание Financial Times прогнозировало, что освобождение города от оккупации возможно уже к концу этого месяца.
- Не исключено, что оккупанты пойдут на какой-то подлый шаг вроде подрыва Каховской ГЭС.
- В то же время глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ могут освободить Херсон до конца года.