Когда ВСУ могут освободить Херсон: эксперт трезво проанализировал последние прогнозы

На сегодня нельзя прогнозировать, когда именно ВСУ могут освободить Херсон от оккупантов. В то же время российские "военкоры" продолжают проводить информационную подготовку своего населения к возможной сдаче города.

На Правобережье Херсонщины Украина могла сформировать для вражеских сил "оперативный котел". Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович.

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Эксперт отметил, что пока нет предпосылок, чтобы ВСУ зашли в Херсон уже сегодня.

Несмотря на то, что оккупанты проводят эвакуацию и ведут информационную подготовку к "жесту доброй воли", но пока что мы не можем сказать, что вскоре наши войска войдут в Херсон. Поэтому здесь нужно быть сдержанным относительно прогнозов,

– объяснил обозреватель.

По его словам, ситуация складывается таким образом, что россияне, вероятно, собираются защищать город.

"Мне в последние несколько недель кажется, что все российские "военкоры" придумывают украинское наступление для того, чтобы потом рассказать, как они его "героически отбили". Они пишут об этом достаточно системно", – добавил аналитик.

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По его мнению, в Кремле на сегодняшний день есть дискуссия о том, что делать с Херсоном.

"Достаточное количество военных отстаивают позицию, что надо оттуда выходить. Потому что там формируется "оперативный котел" для россиян, поскольку разбиты мосты и переправы. С логистической точки зрения невозможно обеспечивать эту группировку ", – резюмировал политолог.

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