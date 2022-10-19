Путин понимает, что обороняться нереально: Гудков спрогнозировал, когда россиян выкинут из Херсона

Оккупанты объявили так называемую "эвакуацию" жителей с правобережья Херсонщины. На самом же деле россияне сами пытаются убежать на левый берег Днепра.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он напомнил, что ранее Владимир Путин требовал удержать Херсон любой ценой.

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Зачем россияне объявили "эвакуацию" в Херсонской области

Однако, по словам Гудкова, глава Кремля ставил перед своей армией нереальную задачу.

Путин прекрасно понимает, что Херсон – не удержать и что ВСУ отбросят российские войска за Днепр. Оккупанты начали реальную эвакуацию, понимая, что судьба Херсона решена,

– подчеркнул российский оппозиционер.

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Как отметил Гудков, россияне готовились к обороне в Херсоне. Оккупанты надеются, что ВСУ не удастся прорвать линию обороны, а параллельно строят планы, как оттянуть украинские войска с юга на другое направление.

Россияне сейчас пытаются отвлечь внимание от Херсона. Для этого будут говорить о подготовке удара по Киеву со стороны Беларуси,

– сказал политик.

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Он подчеркнул, что любые действия оккупантов все равно не остановят наступления Вооруженных Сил Украины на Херсонском направлении.

Я думаю, оккупанты до холодов, то есть в течение следующих 10 дней, будут выбиты из Херсонской области,

– отметил Гудков.

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Оккупанты объявили "эвакуацию" из Херсона: коротко