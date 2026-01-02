В течение 26 ноября – 29 декабря 2025 года социологи опросили 1001 человека в возрасте от 18 лет из разных регионов Украины. Их спросили, когда закончится война, передает 24 Канал со ссылкой на КМИС.

Когда закончится война в Украине?

Лишь 10% украинцев считали, что война может завершиться до начала 2026 года (в сентябре так думали 18%).

Еще 16% ожидают завершения по крайней мере в первой половине 2026 года (в сентябре таких было 15%).

В целом лишь около четверти опрошенных рассчитывают на конец войны в ближайшей перспективе.

В то же время 12% говорят о второй половине 2026 года, а почти треть – 29% – считают, что война продлится до 2027 года или дольше.

Каждый третий украинец (33%) не смог ответить, когда война может завершиться. Количество тех, кто ответил "не знаю" увеличилось с 23 процентов в сентябре.

Украинцев спросили, когда может закончиться война / Фото КМИС

Несмотря на это, большинство украинцев – 62% – заявляют, что готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно. Еще 3% готовы выдержать примерно год. О более коротком сроке – полгода или несколько месяцев – говорят 14% опрошенных, хотя в сентябре таких было больше. В то же время возросло количество тех, кто не смог определиться с ответом.

Сколько времени украинцы готовы терпеть войну / Фото КМИС

