Упродовж 26 листопада – 29 грудня 2025 року соціологи опитали 1001 особу у віці від 18 років з різних регіонів України. Їх спитали, коли закінчиться війна, передає 24 Канал із посиланням на КМІС.

Коли закінчиться війна в Україні?

Лише 10% українців вважали, що війна може завершитися до початку 2026 року (у вересні так думали 18%).

Ще 16% очікують завершення принаймні в першій половині 2026 року (у вересні таких було 15%).

Загалом лише близько чверті опитаних розраховують на кінець війни в найближчій перспективі.

Водночас 12% говорять про другу половину 2026 року, а майже третина – 29% – вважають, що війна триватиме до 2027 року або довше.

Кожен третій українець (33%) не зміг відповісти, коли війна може завершитися. Кількість тих, хто відповів "не знаю" збільшилася з 23 відсотків у вересні.

Українців спитали, коли може закінчитися війна / Фото КМІС

Попри це, більшість українців – 62% – заявляють, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 3% готові витримати приблизно рік. Про коротший термін – пів року або кілька місяців – говорять 14% опитаних, хоча у вересні таких було більше. Водночас зросла кількість тих, хто не зміг визначитися з відповіддю.

Скільки часу українці готові теріпити війну / Фото КМІС

