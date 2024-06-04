Сколько еще продлится война: откровенное интервью с военным о тыле и мобилизации

Впереди еще много тяжелой и плодотворной работы. Украинцы должны быть готовы, что война не закончится здесь и сейчас, поэтому Вооруженным Силам нужен надежный тыл, который будет их поддерживать.

Об этом в откровенном интервью 24 Каналу рассказал военнослужащий и лейтенант 40 бригады тактической авиации имени "Призраки Киева" Юрий Атанов. Больше об этом, лучший способ мобилизоваться и главное достижение Украины в этой войне – читайте далее в материале.

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О "мирных" городах и отношении к военным

Начну с того, что вы находитесь на реабилитации в Киеве. Возвращаясь сюда, в относительно безопасный город, как военные его сегодня видят? Как они реагируют на гражданских людей, на жизнь, которая несмотря на все, бурлит?

Надо отметить, что военные – это же не просто что-то абстрактное. То есть, военные также разные. Я однозначно не могу говорить за всех.

Знаете, говорят с осуждением, мол, как может Киев жить мирной жизнью. Мое субъективное ощущение, что если бы Киев не жил мирной жизнью, как многие военные это осуждают, то, извините, за что мы тогда сейчас боремся? Мы боремся за независимую страну и тыл должен подставлять плечо военным. Так же военному приятно приехать в мирный город, немножечко почувствовать, как это было до эскалации широкомасштабной войны, и почувствовать этот глоток немножко нормальной жизни.

Я сейчас не разбираю, когда устраивают фейерверки или в клубах тусят в комендантский час. Безусловно, это недопустимо. Но мирная жизнь должна быть для того, чтобы мы – военные так же чувствовали, что это такое; возвращались в мирную страну и немного отдыхали как психологически, так и морально. Поэтому мирная жизнь нужна.

Скажу о себе, что, конечно, возвращаться немного трудно на первом этапе, когда ты переключаешься, но потом уже чувствуешь этот глоток свободы и немного ностальгии. И, в принципе, отдыхаешь от будничных дел военных.

Военнослужащие говорят, что сейчас складывается впечатление, что люди устали от войны и опускают руки. И когда военные возвращаются в тыл, то уже не видят той сплоченности и единства, как в начале полномасштабной войны, а потом уже в 2023 году. Кажется, даже по-другому смотрят на военных. Чувствуете ли вы это сейчас? Меняется ли отношение людей?

К сожалению, действительно, отношение меняется, как гражданских, так и волонтеров. Здесь есть несколько факторов. Прежде всего вы правильно отметили в самом начале, что сейчас происходит психологическое выгорание. То есть, в принципе, любой квалифицированный специалист скажет, что это нормально – эмоциональные качели.

Сейчас наступил такой период, потому что организм и психика человеческая не могут долгое время как пружина напрячься и быть в сжатом состоянии. Однозначно происходит какой-то триггер и человек должен эти эмоции выплеснуть.

Конечно, враг не спит и сейчас работает так же на информационном поле. Сейчас очень много вбросов о военных, ТЦК вообще уже демонизировали. Никто не разбирается, что это. В принципе, классическая информационная спецоперация. Кстати, очень плохо, когда действующие работники ТЦК еще больше подливают масло в огонь. Объективно же есть факты, когда ТЦК неправомерно (действуют – 24 Канал).

Недавно был факт, когда вручили повестку неправомерным образом главному редактору "Экономической правды". Зачем такое делать? Зачем лишать человека источников коммуникации, забирать телефон? Безусловно, мы не знаем позицию другой стороны, но будем отталкиваться от поста главного редактора. Зачем такое делать? Это же только подстрекает и демотивирует людей.

То есть психологическое выгорание – это раз, и психологическая спецоперация врага – это два. Сейчас я выделил бы такие два фактора (почему меняется отношение к военным – 24 Канал).



Военный рассказал, как чувствует себя, когда возвращается в "мирный" Киев / Скриншот с видео

"Если не остановим врага сейчас, линия фронта будет под Польшей"

С одной стороны, мы видим уставшее физически и психологически общество. С другой, истощенных военных, которые не вылезают с передовых. И мы видим власть. Почему тогда у нас нет сейчас какой-то логической коммуникации? Кажется, она уже давно должна была бы быть выстроена и мы должны понимать, что является ИПСО, а что факты.

Сейчас говорю чисто субъективно, не как военнослужащий, а как гражданский человек. По моему мнению, немного неправильно в начале коммуницировал Офис Президента. В чем именно была сломана коммуникация? В 2023 году, когда мы общались о нашем наступлении, то почему-то, по неизвестным мне причинам, наступление коммуницировали не военные, как, кстати, и мобилизацию, а гражданские люди.

У меня логичный вопрос, как гражданский человек может обвинять также гражданского человека в том, что он не пришел в ТЦК? Они же в равных ситуациях. Как по мне, такую информацию, как мобилизация или вообще военные вопросы должны коммуницировать военные люди с авторитетом. Это было бы намного лучше.

То есть гражданский человек видит, что представитель, например, Третьей штурмовой бригады; смелый человек, который сделал свой вклад, свой выбор, коммуницирует мобилизацию. И тогда он может говорить немного с претензией к гражданским людям; может объяснять им, как лучше сделать. Он имеет на это право. И наоборот, если гражданский человек коммуницирует мобилизацию, то на такие вещи он не имеет права, потому что как он может коммуницировать, если находится в одной плоскости с другими гражданскими людьми.

Этот провал коммуникации, как по мне, Офисом Президента и является главным фактором, что, например, в моей бригаде, сейчас очень напряженная ситуация с мобилизацией. То есть людей не хватает. Это одна плоскость вопроса.

Другая плоскость вопроса – люди, которые сейчас принудительно на третьем году войны придут в ТЦК. Я не хочу, например, видеть такого немотивированного человека в своей бригаде. Потому что понимаю, что такой человек сегодня является военнослужащим, а завтра может подставить меня и жизнь и здоровье моих военнослужащих. То есть мотивационный фактор является очень важным.

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Это неправильно – без мотивации чисто законодательно, как будто это в авторитарной стране (мобилизовать – 24 Канал). Да, я понимаю, что во время войны права и свободы людей отступают на второй план, потому что на первом плане сейчас надо отстоять нашу государственность, независимость. Но неправильно заставлять людей только кнутом прийти к ТЦК.

Лучше расширить права и свободы людей, расширить финансовую мотивацию для такого человека. Это будет гораздо лучше, чем получить человека, который принуждением пришел обновить свои данные и мобилизоваться из-за законодательных факторов, которые прописаны, – штрафы и тому подобное.

Многие военнообязанных мужчин говорят, мол, какая может быть мотивация у людей, которые чуть ли не ежедневно видят новости, что где-то снова украли миллионы, где-то снова разоблачили очередной коррупционный скандал? Как будто все постоянно крутится вокруг этого всего и нет конца края. То есть те воруют, те не хотят идти воевать за тех, кто ворует, а те, кто уже на войне, вообще не понимают, что будет дальше и что делать им.

С чистым сердцем могу сказать, что я же так же не был рожден для войны. Смотрите, если, не дай Бог, пришел бы оккупант, то все эти разговоры о том, что мы не рождены для войны; что у нас есть экономический фронт; что у меня третья группа инвалидности. Потом эти люди доказывали, когда "штурмовали" бы Сейм Польши.

Мы же понимаем, что это война не за территории. Если мы не остановим врага на той линии боевого соприкосновения, которая проходит сейчас, то, я всех разочарую, – тогда линия (фронта – 24 Канал) будет где-то под Польшей.

Мы можем посмотреть, как враг поступает с украинцами на оккупированных территориях – в Донецке, Луганске, в том же Крыму. Они сейчас воюют в армии России и не имеют никаких прав. Никто у него не спросил, есть ли у него плоскостопие; никто не спросил, держит ли он экономический фронт и тому подобное. У него нет никаких прав, у него есть там в тылу заградительный отряд, все. У него нет выбора: либо штурмуешь посадку, либо позади, условно, НКВД. Вот и все.

О коррупции и демотивации

Когда мы говорим о мотивации, влияют ли на нее иногда громкие задержания, разоблачения масштабных сделок? Если их будет еще больше, если будет реальная борьба соответствующих антикоррупционных органов с этими людьми, может ли это изменить ситуацию? Если украинцы будут видеть, что эти люди отвечают за свои поступки, могут ли решить, мол, теперь я вижу, что это не зря; что у Украины есть будущее?

Безусловно. По моему мнению, украинцы воюют за будущее. Антикоррупционные структуры должны работать, потому что любая взятка, это прежде всего минус для нашего экономического бюджета, это минус налоги. Также очень много вопросов будет у наших союзников. Это минус для Украины.

Поэтому я сказал бы, что это стратегический фактор борьбы с коррупцией. К сожалению, у нас тот византийский принцип коррупции, который был до эскалации войны, так и остается. А еще, наверное, в годы войны он еще и увеличился. То есть борьба с коррупцией – это главный фактор.

К сожалению, вот такая ситуация сложилась в нашем государстве, и война только увеличила коррупцию. Это является демотивирующим фактором. Я не говорю, что те – светлые, те – темные. Нет, безусловно, коррупционный фактор также важен, и он сейчас демотивирует. С коррупцией надо бороться.

Этот вопрос сложнее, хочу провести параллель. Читал сейчас публикацию о том, что бизнес жалуется на то, что не хватает сотрудников и объективно ли у нас проходит экономическое бронирование. Опять же, хочу повторить, что если придет враг, то никакого бизнеса не будет. Это мой сугубо субъективный взгляд, что мы должны думать о таких факторах уже после того, как хотя бы остановим врага.

К сожалению, на этом этапе враг имеет продвижение на определенных участках фронта. Сейчас в первую очередь нам надо... Я даже не говорю о победе. Я говорю о том, что нам надо остановить врага. А уже потом будем дискутировать об экономических факторах, о коррупции и так далее. Как военные сейчас должны заниматься своей работой, должны отстаивать государственность, так и люди, которые сейчас временно являются гражданскими; работают в общественном секторе, так же должны выполнять свою работу.

У нас же остались журналисты-расследователи, общественные организации, которые непосредственно этим занимаются. Также остались все антикоррупционные органы, они немобилизованы. Они все выполняют свою работу. И общественные организации должны в дальнейшем контролировать.

А военные должны заниматься своим делом, потому что, по моему субъективному мнению, если военные еще будут заниматься делами тыла, то это ничем хорошим не закончится. Каждый должен заниматься своим делом, пока может это делать.



Каждый должен заниматься своим делом, пока может / Скриншот из видео

Почему важно донатить и благодарить волонтеров

Когда украинцы жалуются на власть и пытаются, возможно, прикрыться коррупционными скандалами, и таким образом не хотят поддерживать Силы обороны, донатить, потому что "зачем донатить, если все равно украдут?". Как военные на это реагируют?

Все понимают, что есть определенные мощные фонды, которые закупают (необходимую амуницию и оружие – 24 Канал) непосредственно для определенных бригад. То есть не надо донатить каким-то неизвестным людям. Идеальный вариант – это давать деньги человеку, которого ты непосредственно знаешь, или фонду, который является публичным, например, Фонд Сергея Притулы. Это первое.

А второе – у волонтеров немножечко сейчас угасает мотивация. Нельзя же постоянно бескорыстно выполнять какие-то вещи. Человек такое существо, которому нужна мотивация и это нормально. Волонтеров так же нужно поблагодарить, дать какую-то награду от бригады. Я думаю, что каждым человеком руководит желание потом сказать своему ребенку через 10 лет, что он был во время войны причастен к таким вот хорошим вещам и имеет благодарность от, например, 40 бригады. Не надо забывать, что мы все – люди, так же и с волонтерами.

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К сожалению, такое есть, но у нас нет выбора. Война сейчас не идет за территорию Украины, за какой-то ресурс соответствующий, она идет на уничтожение нас как нации. То есть – либо мы победим, либо победит наш враг и тогда у нас не будет ни будущего, ничего.

"Этапы мирного договора уже начались"

В июне будет проходить Саммит мира, затем в июле форум НАТО. Как следствие, все эти разговоры о возможных переговорах, замораживание конфликта и у украинцев появляется много мыслей в социальных сетях. Здесь риторика тоже часто такая, мол, "пусть уже будут эти переговоры, мы устали от войны, сколько можно?". Чем нам грозят сейчас вот такие мысли?

Я разочарую таких людей. На самом деле история циклична. Мы все помним 2014 год, помним Минский процесс. Что нам дало замораживание конфликта? Да, это была передышка, безусловно. Минский процесс, по моему субъективному мнению, имеет больше плюсов, чем минусов, потому что это дало нам определенный лаг, чтобы подготовиться. Однако это не остановило войну.

Если мы сейчас, не дай Бог, пойдем на переговоры и на замораживание конфликта, то в этом и заключается дальнейший план врага. Если конфликт будет заморожен, то через определенный промежуток времени он перейдет на стадию эскалации. С 2014 по 2016 год конфликт был заморожен, а в 2022 году снова началась эскалация. Если мы сейчас пойдем на переговоры с нашим врагом, то такой сценарий будет наиболее вероятен.

То есть это просто будет передышка, как и для Украины, так и для нашего врага. Передышка, которая позволит сделать аудит и выводы, но так же и наш враг сделает определенные выводы с 2022 года. И так же начнет войну с самого начала.

Относительно мирного процесса в Швейцарии. Сейчас мы видим, что на поле боя происходит определенный цугцванг, когда фронт не движется. Россия открыла фронт в Харьковской области накануне, кстати, встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином. Они решили для повышения ставок, демонстрации своей силы напасть на Харьковскую область, но фронт там остановился.

Россияне продвинулись максимум 9 километров в "серой зоне", это их самый большой успех. И, в принципе, на поле боя сейчас нет никаких сдвигов. Война – это же вопрос еще и финансовых ресурсов, острая фаза не может длиться бесконечно. Поэтому войну "начинают пушки", а заканчивают политики. Однозначно, будет какой-то подписанный договор, Швейцария – это первый этап. Там не будет России, что очень важно.

Еще важно: чтобы проследить стратегию России, планируют провести сейчас параллельный саммит, на котором будут определенные коммюнике. Затем эти два документа будут сверяться. То есть сверять позицию России и Украины. Эммануэль Макрон уже, в принципе, прокоммуницировал. Он предлагает собраться в октябре 2024 года, кажется, в Саудовской Аравии для того, чтобы непосредственно "сверить часы" и туда уже пригласить Россию.

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То есть мы уже видим, что начались определенные этапы мирного договора. Ведь, к сожалению, на этом этапе у нас нет ни возможности освободить территорию Украины по состоянию на 1991 год, ни финансовых ресурсов. Так же это был "холодный душ" для наших союзников. У них нет ни соответствующих милитарных ресурсов, чтобы поддерживать Украину артиллерийскими, например, снарядами, ни финансовых.

Это будет передышка как и для Украины, так и для наших союзников. Но, по моему субъективному мнению, для Украины это будет большим плюсом, потому что мы еще больше милитаризуемся, будем накапливать еще больше оружия. Я надеюсь, этот период будет использован для того, чтобы сделать правильные выводы и уже более подготовленными подойти ко второй, так назовем, фазе эскалации.

Основной проблемой, которую я сейчас вижу, является нежелание наших союзников однозначной победы Украины. Я говорю о мотивации швейцарского процесса. Мы видим, что оружие не выделяется нам в достаточном количестве для того, чтобы мы выполнили свои задачи. То есть Украина сейчас находится в "шпагате". Есть запрос и все прекрасно понимают, что война может закончиться, когда мы освободим границы по состоянию на 1991 год.

Но есть нежелание у США, они заявляют официально, что у них стратегия контролируемой эскалации, как они это называют – "не переходить определенные красные линии Путина". Они четко сейчас ее выполняют: выделяют количество средств четко тех, которые нужны нам для оборонительных операций.

Как долго продлится война

Мы видим, что ситуация на фронте сложная. Как тогда сейчас реагировать на те события, происходящие на политической арене? Например, последние визиты Владимира Зеленского и подписания соглашений по безопасности – Испания, Португалия. Это тоже затягивание этой войны на очень длительный срок, или как? То есть "мы подпишем соглашение, будем где-то здесь рядом с вами, но не готовы реально сделать так, чтобы вы имели шанс победить".

Ты привела пример встречи господина президента с лидерами и представителями Испании. Я бы привел пример о договоре с Данией. Дания сказала, что выделит F-16 нам до 2028 года. И это, в принципе, ответ на твой вопрос, хотят ли союзники победы Украины здесь и сейчас.

То есть получается так, что до 2028 года шансов вообще никаких у нас победить и поставить точку в этой страшной войне?

Прежде всего надо четко определить, что такое победа. А по продолжительности, то даже Министерство обороны (Украины – 24 Канал) провело последние тендеры и заложило на 3 – 4 года. Сейчас происходит закупка БПЛА и контракты с производителями подписываются на 3 года. Это ответ на вопрос, будет ли победа здесь и сейчас. Вероятнее всего, нет, не будет.

Те средства, которые США предлагают, – выделяют в кредит, чтобы Украина рассчитывалась процентами от денег, которые она получит из доходов от замороженных активов России. Там заложены 10% в течение 10 лет. То есть США рассчитывают получить в течение 10 лет 50 миллиардов долларов. На какой период рассчитывают Соединенные Штаты? Вероятнее всего, на этот период и рассчитывают (10 лет – 24 Канал).



Победы здесь и сейчас не будет / Getty Images

То есть рассчитывать на то, что что-то может теоретически измениться после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, независимо от того, кто там либо останется у власти, либо придет к власти, тоже не стоит?

Нам надо рассчитывать на тяжелую и плодотворную работу. У меня есть такая историческая фигура как Уинстон Черчилль. Он возглавил правительство в сложное время и сказал откровенно своему обществу, что кроме пота, слез и крови, он ему ничего не может предложить. И это очень откровенно.

Такой коммуникации, к сожалению, в 2022 году с нашим обществом не было. В отличие от некоторых наших политиков, я не буду говорить, мол, завтра – послезавтра (закончится война – 24 Канал). Наоборот каждый человек должен смоделировать худший сценарий, это будет как и психологически правильно, так и стратегически.

Лучше изобразить худший сценарий, а случится не так уж и плохо, чем в 2023 году рассчитывать на "я верю в ВСУ, давайте, котики наши", а ВСУ такие же люди. Нам так же психологически трудно, мы устаем и тому подобное.

Лучший способ мобилизоваться

У меня единственный совет – пока есть время, пока еще не закончились люди, которые в самом начале взяли на себя такое бремя, то лучше как подыскивать для себя подразделение, так и записаться. Люди же должны правильно понимать, что нет такого, что человека призвали и через три дня он уже штурмует посадки под Бахмутом, это ИПСО врага.

Во-первых, если человека мобилизуют, происходит обучение в зависимости от его военно-учетной специальности и это длительное обучение. Во-вторых, там, вероятнее всего, могут даже и за границу отправить на обучение. Надо понимать, что лучше не будет, поэтому лучше всего будет подыскать для себя какое-то подразделение и специальность, которая тебе импонирует.

Для того, чтобы просто, когда придет твоя очередь, ты уже имел контакты из этого подразделения, выбрал специальность "оператор БПЛА" в какой-то бригаде и все – тебе эта бригада отправила отношение. И ты себе спокойно работаешь по своему призванию и желаниям. Это я рассказываю лучший метод нормально мобилизоваться.

Как по мне, во время войны, нормально ходить на курсы, например, по тактической медицине. Это же вопрос жизни, а не стоит или не стоит. Как в стране, которая воюет, не знать банальные вещи.

Это даже учитывая то, что у нас война не только на фронте. Россия ежедневно атакует наши гражданские города, беспрерывно бьет по учебным заведениям, медицинским учреждениям и просто среди парка. Это, видимо, действительно необходимость каждого иметь элементарные базовые знания по оказанию скорой неотложной медицинской помощи. Потому что никто не знает, куда снова может дотянуться кровавая рука Путина.

Не стоит забывать, что фронт без тыла – невозможен. Государство, к сожалению, полностью не обеспечивает Вооруженные Силы Украины. У меня так же много случаев, когда я обращался к знакомым за банальными вещами: закупка генератора и тому подобное. От того, что мобилизуют всех, Вооруженным Силам не будет лучше.

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Если бы мобилизовали всех, то я не смог бы обратиться к своему знакомому, который за день приобрел мне очень качественный генератор. Здесь вопрос, где он будет эффективнее: выполняя работу в тылу и подставляя плечо мне, или он будет немотивирован в ВСУ и быстро выгорит? А в Вооруженных Силах быстро выигрывают люди. Безусловно, по моему мнению, тыл нужен, без него армии никуда.

Главное достижение Украины в войне

Стоит еще напомнить всем украинцам, тыл важен только тогда, когда он на одной волне с военными. Нам нужен надежный тыл, который прикрывает военных. Очень хочется, чтобы украинцы осознавали, что мы можем жаловаться на власть или жаловаться на международных партнеров, которые делают иногда популистские заявления и на деле этого не видим потом. Потому что на бумаге все эти договоры и подписи выглядят по-другому, а когда дело доходит до дела, то нельзя бить по территории России.

Realpolitik – все то, что происходит, в принципе, это нормально. Каждое государство отстаивает собственные интересы, как и Украина. Мы так же отстаиваем собственные интересы. Никто место под солнцем на мировой политической шахматной доске нам не даст. За место под солнцем и экономические рынки нужно бороться самостоятельно.

От того, что мы будем жаловаться на какого-то политика, чиновника, на какого-то Шольца или Макрона, – от того легче не будет. Мы можем так дожаловаться, что фронт будет проходить через Ужгород, не дай Бог. Нужно об этом помнить каждому из нас.

Я хотел бы завершить на положительной коннотации и всем напомнить, что планы нашего врага были захватить Украину за три дня. Это констатация факта. Идет третий год войны на уничтожение. Украина свою государственность не потеряла. Мы сейчас находимся в студии в свободном Киеве под флагом Украины; мы можем коммуницировать как нам удобно и выражать мысли, которые мы хотим, нам никто не говорит, что и как делать. Мы все живем в свободной Украине и это, безусловно, наше достижение, не стоит об этом забывать.

Мы почему-то сейчас с сожалением говорим, что мы до сих пор не освободили территорию 1991 года. Да, не освободили, но не стоит забывать о том, что у нас очень мощный враг. Не стоит забывать, что Россия – это же не да*ны, не д*билы, не чм*ни. Они так же умеют воевать. Это правопреемник империи и Советского Союза. У них очень много средств для войны. Там переполнены склады с бронетехникой, у них есть опыт войны. Это очень сложный враг.

А мы против такого очень сложного врага отстаиваем свою независимость уже третий год. Это огромное наше достижение. Напомню, что все наши союзники по состоянию на февраль 2022 года эвакуировали свои посольства с территории Киева. Почему? Они не рассчитывали на то, что Украине удастся (выстоять – 24 Канал).

По состоянию на май 2024 года все посольства находятся на территории Киева. Они вернулись, то есть Украина свою независимость отстояла, это – констатация факта. И мы уже ее не потеряем, это так же – констатация факта.