Возможно, на Банковой что-то знают, – Ступак объяснил прогноз Подоляка о завершении войны

Скорее всего, война в Украине закончится раньше 2024 года. Следует дождаться результатов от ВСУ, а затем заниматься планированием. В то же время юридические проблемы у российского диктатора Владимира Путина возникнут раньше избирательной гонки в США.

Такое заявление сделал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что никто в демократических странах не будет поддерживать геноцидный режим Путина.

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"Сегодня в мире, независимо кто будет президентом в демократических странах, никто не будет поддерживать откровенный геноцидный режим Путина. Путин обнулен полностью. То есть в самой России он еще на что-то влияет, но с точки зрения глобальной политики Путина как субъекта не существует" , – заметил он.

Не нужно ждать

Экс-сотрудник СБУ, специалист Украинского института будущего Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что в Офисе Президента Украины могут иметь такую информацию, которую пока не могут рассказать.

Возможно, на Банковой знают что-то такое, что не могут сообщить нам о внутренней ситуации ни в Украине, ни в России, ни о ситуации с нашими партнерами, которые, возможно, приготовили нам что-то нереальное,

– предположил он.

Ступак призвал не ожидать, что война в Украине закончится 31 декабря 2023 года. Это может произойти раньше или позже. Ведь если ожидания не сбудутся, то может наступить моральный упадок.

"Мы знаем, что наши военные классно делают свою работу. Там такие планы, что оккупантам, чтобы их "раздуплить", придется потратить очень много ресурсов. ВСУ действительно есть, что показать очень неприятное для россиян, поэтому верим и надеемся", – добавил экс-сотрудник. СБУ.

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