Задание номер 1: Жданов назвал ключ к завершению войны
Источник:ютуб-канал Олега Жданова
Американский генерал Бен Ходжес уверен, что Украина сможет освободить Крым летом 2023 года. Прогноз Ходжеса совпадает с версией руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, информирует 24 Канал. Он напомнил, что Буданов также высказывал тезис о том, что ВСУ смогут вернуть Крым уже летом 2023 года.
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По словам Жданова, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес отмечает роль оккупированного полуострова в войне России против Украины.
Крым становится задачей номер 1. Даже не Донбасс, а именно Крым. Ведь с освобождением Крыма все остальное теряет смысл, и вся оборона России просто упадет в один момент,
– подчеркнул военный эксперт.
По его словам, оккупантам останется надеяться только на то, что они успеют сбежать с нашей территории. Но украинские военные постараются это предотвратить.
Цель номер 1 для ВСУ
Жданов процитировал Бена Ходжеса, который считает, что ВСУ должны заняться Крымом всеми возможными средствами и начать разрушение логистики оккупантов на территории оккупированного полуострова.
В частности, нужно не только не допустить восстановления Керченского моста, а добить его до конца, чтобы остановить какое-либо движение по этому мосту. Это будет цель номер 1,
– сказал военный эксперт.
Он добавил, что нужно превратить Крым в настоящий полуостров. Речь идет о том, что после разрушения Крымского моста фактически единственный путь в Крым будет пролегать через территорию Украины.
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Крым станет ловушкой для россиян
Жданов заметил, что паромное сообщение с Россией можно не брать в расчет, поскольку оно не обеспечит такие объемы поставок, которые нужны оккупантам.
"Тем более по парому также можно нанести ракетный удар и остановить его функционирование на территории полуострова", – сказал военный эксперт.
Когда Крым будет отрезан фактически от всех путей снабжения, то, по словам Жданова, полуостров станет ловушкой для российских оккупантов.
Освобождение Крыма – ключ к завершению войны
Далее, по словам военного эксперта, украинские военные должны методично наносить удары по военным объектам врага на территории Крыма, в частности:
- базам хранения,
- воинским частям,
- аэродромам,
- системе российской ПВО.
Жданов отметил, что ВСУ смогут поражать объекты врага с привлечением западной авиации. Он добавил, что к лету у Украины будет достаточное количество самолетов, а также ракет малой и средней дальности.
А дальше можно заходить в Крым основными силами сухопутных войск. Это будет ключом к окончанию войны,
– подчеркнул Жданов.
Военный эксперт отметил, что после того, как мы освободим Крым, Донбасс уже не будет нужен России.
Ситуация в Крыму: коротко
- Захватчики в Крыму находятся в достаточно подавленном состоянии. Даже сами россияне не верят в то, что их армия способна добиться значительных успехов в войне против Украины.
- Среди личного состава подразделений, которые агрессор концентрирует на территории Крыма, распространяются слухи, что с полуострова придется срочно убегать для сохранения своей жизни.
- В конце января в Офисе президента заявили, что время для мирного освобождения полуострова уже истекло.
- Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что у страны-террориста нет ресурса удержать Крым, а сил воевать у оккупантов осталось до весны этого года. Подоляк отметил, что мы обязательно вернем полуостров.