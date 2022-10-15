Война в Украине может закончиться через несколько дней: Жданов назвал главное условие

Война России против Украины может завершиться в результате неожиданных политических трансформаций в Кремле. После Путина к власти в Москве могут прийти радикалы.

В то же время, прогнозы ГУР по окончании войны могут быть реалистичными. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт считает возможными прогнозы главы ГУР Кирилла Буданова, заявившего, что Украина восстановит свою территориальную целостность весной 2023 года.

"Я думаю, что главный разведчик страны что-то действительно знает. В любом случае, он знает больше нас с вами. Поэтому у меня нет оснований, чтобы обжаловать слова генерала Буданова. Я думаю, что он основывается на своих высказываниях на тех знаниях, которые у него сегодня есть", – объяснил обозреватель.

По его словам, при соответствующих условиях война против России может закончиться гораздо быстрее.

Если завтра в России произойдет переворот, что по всей вероятности, то война может вообще закончиться через несколько дней. Будет первоначальный всплеск, потому что власть захватят радикалы – это обычно бывает. А вот дальше события могут развиваться очень непредсказуемо,

– добавил Жданов.

Когда может закончиться война России против Украины: смотрите видео

По его мнению, события в России будут развиваться так, чтобы они могли спровоцировать полный развал России, и главное – потерю управляемости страной.

"В результате попытки отстранения Путина от власти может быть разрушена система государственного управления. Тогда Украина будет "на коне", – резюмировал специалист.

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