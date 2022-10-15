Война в Украине может закончиться через несколько дней: Жданов назвал главное условие
Война России против Украины может завершиться в результате неожиданных политических трансформаций в Кремле. После Путина к власти в Москве могут прийти радикалы.
В то же время, прогнозы ГУР по окончании войны могут быть реалистичными. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Эксперт считает возможными прогнозы главы ГУР Кирилла Буданова, заявившего, что Украина восстановит свою территориальную целостность весной 2023 года.
"Я думаю, что главный разведчик страны что-то действительно знает. В любом случае, он знает больше нас с вами. Поэтому у меня нет оснований, чтобы обжаловать слова генерала Буданова. Я думаю, что он основывается на своих высказываниях на тех знаниях, которые у него сегодня есть", – объяснил обозреватель.
По его словам, при соответствующих условиях война против России может закончиться гораздо быстрее.
Если завтра в России произойдет переворот, что по всей вероятности, то война может вообще закончиться через несколько дней. Будет первоначальный всплеск, потому что власть захватят радикалы – это обычно бывает. А вот дальше события могут развиваться очень непредсказуемо,
– добавил Жданов.
Когда может закончиться война России против Украины: смотрите видео
По его мнению, события в России будут развиваться так, чтобы они могли спровоцировать полный развал России, и главное – потерю управляемости страной.
"В результате попытки отстранения Путина от власти может быть разрушена система государственного управления. Тогда Украина будет "на коне", – резюмировал специалист.
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Война России в Украине: последние новости
- Кремлевский диктатор Владимир Путин нашел новое оправдание своей кровавой войне. Теперь он называет ее "битвой за Россию".
- Также диктатор попытался объяснить, за что воюет Россия. Он заявил, что после распада СССР "Мероприятие рассчитывало, что Россия развалится". Теперь же "страшный Запад", по убеждению Путина, "все время пытается ударить и раздробить Россию".
- Армия Российской Федерации сейчас терпит поражение на фронте в Украине. Существует мнение, что через несколько лет Кремль может с новой силой снова начать войну. Однако российский публицист Андрей Пионтковский убежден, что Россию ослабят и она больше не будет представлять угрозу.
- По словам главы ГУР Кирилла Буданова, до окончания войны осталось еще недолго. ВСУ могут выйти на административные границы Украины по состоянию на 1991 уже весной.