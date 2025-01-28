Точно не за 100 дней, – военный предположил, когда закончится война в Украине

Все больше обсуждают информацию, что якобы Украина получила 100-дневный "мирный план" президента США Дональда Трампа. На самом деле такие вбросы демотивируют украинцев, которые помогают нашей армии, которые хотят вступать в ряды ВСУ, и военных, которые защищают нас на фронте.

Украинцы должны рассчитывать, что война точно продлится до конца 2025 года. Такое мнение 24 Каналу озвучил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

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"Это очень бьет по моральному духу. Поэтому я считаю, что 100 дней – это, скорее, российский вброс. Это тиражирование их идеи, что если через 100 дней ничего не произойдет, то у нас опустятся руки", – подчеркнул он.

Оккупанты надорвутся под Покровском

Кирилл Сазонов считает, что нужно рассчитывать, что боевые действия будут продолжаться весь 2025 год. В конце этого года для России уже будет очень большой экономический кризис. В частности, у них исчерпывается фонд национального благосостояния и так далее.

У нас есть деньги, оружие на 2025 год. Нам надо иметь боевой дух, мотивированных людей, которые будут защищать страну. Должны рассчитывать продержаться 2025 год,

– предположил военнослужащий ВСУ.

Даже на Покровском направлении, которое сейчас является одним из самых сложных, у российских оккупантов огромные потери. В то же время продвижение врага достаточно скромные. Однако для завершения войны не хватит 100 дней.

"На мой взгляд, под Покровским такой сценарий, что они надорвутся, надорвут силы, получат "по морде" хорошо, и мы начнем их выжимать обратно. И тогда уже мы будем диктовать условия на переговорах. Но это не 100 дней", – убежден политолог.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал слухи, что якобы Украине передали 100-дневный "план Трампа". Он опроверг эту информацию. По словам чиновника, никаких "мирных планов" за 100 дней не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые в основном легализируют россияне.