Буданов ответил, может ли война закончиться в 2026 году

Несмотря на нынешнее обострение боевых действий, вероятность завершения активной фазы войны до конца года по-прежнему сохраняется. Мирный процесс не остановился, а лишь замедлился из-за нового витка эскалации.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

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Что сказал Буданов о завершении войны?

Глава ОП заявил, что шансы на завершение активной фазы войны до конца 2026 года все еще существуют. По словам Буданова, весной переговорный процесс имел хорошую динамику, однако сейчас стороны перешли к этапу эскалации. Он отметил, что такая ситуация является закономерной, ведь для перехода к деэскалации часто происходит максимальное обострение конфликта.

Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно требуется максимальное обострение конфликта. Затем – деэскалация и продолжение диалога, если стороны в этом заинтересованы,

– пояснил глава ОП.

Буданов также выразил убеждение, что рано или поздно Россия будет заинтересована в возобновлении переговорного процесса. По его мнению, любая война в конечном итоге заканчивается дипломатическим путем.

Комментируя возможный визит специальных представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев, Буданов отметил, что их поездка уже неоднократно переносилась. В то же время он подчеркнул, что ключевым является не сам факт визита, а его результат.

Дело не в визите. Дело в том, чем все это закончится. Если нам нужно завершение, то форма – это уже довольно второстепенный вопрос,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним, по данным Financial Times, Россия не планирует вести содержательные переговоры о завершении войны как минимум до февраля 2027 года. В Кремле по-прежнему рассчитывают достичь своих целей военным путем, не демонстрируют готовности к уступкам и ожидают, что США будут оказывать давление на Украину с целью достижения компромиссов.

К слову, международный переговорщик Майкл Макартур Босак считает, что для завершения войны в Украине осталось два реалистичных сценария: Россия самостоятельно прекращает боевые действия или стороны достигают мирного соглашения. По его мнению, Украина укрепила свои позиции, поэтому речь уже не идет о капитуляции или завоевании, а лучшим вариантом может стать временное перемирие без отказа Киева от оккупированных территорий.