Остановить это невозможно, – Подоляк ответил, когда война приблизится к финалу

Ситуация на поле боя в Украине остается очень сложной. Хотя россияне сбавили темпы наступления, из-за нехватки снарядов и оружия украинским военным крайне трудно противостоять врагу.

Для того чтобы ускорить приближение войны, Украине прежде всего необходимо оружие. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, какие именно виды вооружения помогут изменить ситуацию.

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Что поможет Украине изменить ход войны

Президент США Джо Байден сказал, что война в Украине приблизится к завершению, когда в Конгрессе вынесут на голосование законопроект о помощи

По мнению Михаила Подоляка, это не совсем так. По его словам, война приблизится к завершению, когда у Украины будет:

паритет 1:3 снарядов,

закрытое небо,

тактическая авиация – 60+ самолетов F-16,

дальнобойные ракеты в количестве 250 – 500 штук в месяц,

дроны в соразмерном количестве к российским.

Для этого нужно финансирование. Нанести тактические поражения России по линии фронта возможно с учетом типа войны, которая идет, и с учетом креативности генеральных штабов России и Украины. Но для этого нужно соответствующее математическое количество оружия. Только это оружие нанесет существенные тактические поражения на том или ином направлении, чего, к сожалению, не было сделано в 2023 году, то после этого начнутся необратимые процессы по линии фронта,

– подчеркнул Подоляк.

В России, конечно, также есть проблемы и дефицит. Так, она способна концентрировать большое количество ресурсов, но это остаточные ресурсы. К примеру, скомпенсировать регулярную армию, в том количестве, которая уже уничтожена, они не смогут.

"Только мы будем иметь совсем другую паритетность по линии фронта, только нанесем тактических поражений, после этого в этой войне очень быстро будут развиваться необратимые процессы", – отметил советник председателя ОПУ.

Как изменится Россия

Когда у Украины будет достаточное количество оружия, и военные на фронте смогут нанести существенные тактические поражения врагу, ситуация изменится также и в России.

Мы увидим обвальные события в России – это очевидно. После теракта в "Крокусе", после убийства Навального, после похода вагнеровцев на Москву, можно говорить о том, что в России нет силовой вертикали. Она очень быстро завалится, как только будут поражения по уровню фронта. Далее будут неконтролируемые процессы – много людей с оружием, убийства, масштабные бунты в разных регионах,

– отметил Подоляк.

Поэтому Украина надеется на то, чтобы партнеры поняли, что войну надо ускорять, финализировать. А сделать это можно только существенно нарастив военную помощь нашему государству.

"После этого все будет идти очень быстро в самой России. Остановить это невозможно. Путин не является человеком, который умеет управлять. Он не умеет принимать быстрые антикризисные решения. У него нет на кого опереться. Нет силовой вертикали. Да, понятно, силовая вертикаль есть для работы с диссидентами, "иноагентами", но для всего остального – нет. Как только там появятся крайне агрессивные люди с оружием, которые будут убегать с переднего края, вы будете видеть совсем другое развитие событий в России", – подчеркнул Подоляк.

Хотя сейчас в Украине есть дефицит оружия, военные делают все для того, чтобы удержать линию фронта. Однако если снаряды прибудут в достаточном количестве, как и другие виды оружия, в частности авиация, ситуация в корне изменится.

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