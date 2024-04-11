Остановить это невозможно, – Подоляк ответил, когда война приблизится к финалу
Ситуация на поле боя в Украине остается очень сложной. Хотя россияне сбавили темпы наступления, из-за нехватки снарядов и оружия украинским военным крайне трудно противостоять врагу.
Для того чтобы ускорить приближение войны, Украине прежде всего необходимо оружие. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, какие именно виды вооружения помогут изменить ситуацию.
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Что поможет Украине изменить ход войны
Президент США Джо Байден сказал, что война в Украине приблизится к завершению, когда в Конгрессе вынесут на голосование законопроект о помощи
По мнению Михаила Подоляка, это не совсем так. По его словам, война приблизится к завершению, когда у Украины будет:
- паритет 1:3 снарядов,
- закрытое небо,
- тактическая авиация – 60+ самолетов F-16,
- дальнобойные ракеты в количестве 250 – 500 штук в месяц,
- дроны в соразмерном количестве к российским.
Для этого нужно финансирование. Нанести тактические поражения России по линии фронта возможно с учетом типа войны, которая идет, и с учетом креативности генеральных штабов России и Украины. Но для этого нужно соответствующее математическое количество оружия. Только это оружие нанесет существенные тактические поражения на том или ином направлении, чего, к сожалению, не было сделано в 2023 году, то после этого начнутся необратимые процессы по линии фронта,
– подчеркнул Подоляк.
В России, конечно, также есть проблемы и дефицит. Так, она способна концентрировать большое количество ресурсов, но это остаточные ресурсы. К примеру, скомпенсировать регулярную армию, в том количестве, которая уже уничтожена, они не смогут.
"Только мы будем иметь совсем другую паритетность по линии фронта, только нанесем тактических поражений, после этого в этой войне очень быстро будут развиваться необратимые процессы", – отметил советник председателя ОПУ.
Как изменится Россия
Когда у Украины будет достаточное количество оружия, и военные на фронте смогут нанести существенные тактические поражения врагу, ситуация изменится также и в России.
Мы увидим обвальные события в России – это очевидно. После теракта в "Крокусе", после убийства Навального, после похода вагнеровцев на Москву, можно говорить о том, что в России нет силовой вертикали. Она очень быстро завалится, как только будут поражения по уровню фронта. Далее будут неконтролируемые процессы – много людей с оружием, убийства, масштабные бунты в разных регионах,
– отметил Подоляк.
Поэтому Украина надеется на то, чтобы партнеры поняли, что войну надо ускорять, финализировать. А сделать это можно только существенно нарастив военную помощь нашему государству.
"После этого все будет идти очень быстро в самой России. Остановить это невозможно. Путин не является человеком, который умеет управлять. Он не умеет принимать быстрые антикризисные решения. У него нет на кого опереться. Нет силовой вертикали. Да, понятно, силовая вертикаль есть для работы с диссидентами, "иноагентами", но для всего остального – нет. Как только там появятся крайне агрессивные люди с оружием, которые будут убегать с переднего края, вы будете видеть совсем другое развитие событий в России", – подчеркнул Подоляк.
Хотя сейчас в Украине есть дефицит оружия, военные делают все для того, чтобы удержать линию фронта. Однако если снаряды прибудут в достаточном количестве, как и другие виды оружия, в частности авиация, ситуация в корне изменится.
Военная помощь Украине: последние новости
- Германия недавно передала Украине новый пакет помощи. В него, в частности вошли 6000 снарядов калибра 155 мм, 16 разведывательных БпЛА Vector, 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun и тому подобное. К сожалению, Олаф Шольц до сих пор выступает против передачи Украине ракет Taurus.
- Интересно добавить, что 11 апреля Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС. Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что этого не будут делать, пока страны блока не предоставят 7 систем Patriot для Украины. Его поддержали 515 евродепутатов, против – только 62.
- Между тем Конгресс США до сих пор не выставил на голосование законопроект о помощи Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что готовит собственный законопроект с важными нововведениями, однако до сих пор его не представил. Поэтому принятие решения о помощи может затянуться еще на несколько недель.