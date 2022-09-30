Путин хочет завершить войну до 15 ноября, – Жданов раскрыл идеи Кремля

Владимир Путин пытается переломить ход войны в Украине в свою пользу. Олег Жданов считает, что диктатор торопится завершить боевые действия в Украине.

Такое мнение военный эксперт высказал 24 каналу. По его словам, главе Кремля поставили условный дедлайн по поводу войны в Украине.

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Когда Путин хочет закончить войну

Случилось это в середине сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Лидеры Индии и Китая сказали Путину, что он начал войну не в то время и не в том месте и порекомендовали завершить ее как можно скорее. Он ответил на это, что и сам этого хочет", – отметил Жданов.

По его словам, 15 ноября на Бали будет проходить саммит G-20.

Вероятно, к этой дате – 15 ноября – Путин хотел закончить основную фазу войны и начать переговоры с Украиной. Глава Кремля мог бы считать начало переговоров своей победой. Также он мог бы утверждать, что это путь к завершению войны,

– сказал военный эксперт.

Как изменилась позиция России по переговорам

Однако, по мнению Жданова, условия игры меняет то, что Россия объявила об аннексии оккупированных территорий Украины.

Как отмечало военно-политическое руководство Украины, после такого заявления ни о каких переговорах уже не будет и речи. У России единственный путь – военное поражение,

– подчеркнул военный эксперт.

По словам Жданова, с незаконным решением о "присоединении" украинских территорий к России меняется и риторика Кремля. Там уже говорят, что пока не видят перспектив окончания войны в Украине по дипломатическому пути.

"На сегодняшний день для внутреннего потребителя в России достаточно объявить об аннексии четырех областей Украины. Зачем им тогда переговоры? Они будут оборонять или "освобождать" эти территории, как они говорят", – сказал военный эксперт.

Зачем Путину аннексия оккупированных территорий

Он добавил, что аннексия украинских территорий – это своеобразное "оправдание" Путина перед россиянами и попытка показать, что Россия хоть чего-то достигла за почти 8 месяцев боевых действий.

Правда, почему-то мало кто в России спрашивает, зачем нужна была мобилизация и куда делась регулярная армия, заходившая в Украину в феврале,

– добавил Жданов.

Олег Жданов рассказал, когда Путин хочет закончить войну: смотрите видео

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