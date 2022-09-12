Должны быть реалистами: эксперт спрогнозировал, насколько еще затянется война
россия все еще имеет значительные ресурсы, чтобы и дальше продолжать войну против Украины. Оккупанты имеют преимущество над ВСУ в количестве солдат и артиллерии.
Из-за эффективных действий украинских военных и санкции преимущества россиян будут уменьшаться. Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Эксперт отметил, что в России уже не могут скрывать свои огромные потери , несмотря на "официальную информацию" от минобороны России. Однако для москвы это не отразится на вопросе продолжения войны.
Здесь не нужно быть супероптимистичными, мы должны быть реалистами. У нас недостаточно сил, чтобы как нож – пройти вглубь оккупированных территорий и освободить Крым. Скорее всего, мы будем воевать в течение всего 2023 года . Ресурсов в России больше. В частности, человеческих и артиллерийских – чтобы до конца года поддерживать боевой темп,
– объяснил специалист.
По его мнению, ВСУ будут закрепляться на новых рубежах, "изматывать" россиян, уничтожая из дальнобойного оружия все, что можно уничтожать и "только после этого будут наступать".
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Достаточно ли у россиян ресурсов
Обозреватель указал, что у России ограничены военные ресурсы. Они также не могут ускорять производство боеприпасов.
Россия отстреляла от 60 до 80 процентов ракетного потенциала. Если там производят 200 ракет в год – это очень оптимистичный сценарий. Такова же история с артиллерийскими боеприпасами. Они сейчас начали покупать боеприпасы в Северной Корее, потому что остальной мир их "послал", в том числе "друзья" китайцы и даже Иран,
– добавил эксперт.
Он убежден, что у России нет достаточно производственных мощностей для ведения "горячей войны", которую они ведут сейчас.
"Это около 1 миллиона выстрелов в месяц и 12 – в год. Кроме того, им нужны стволы и двигатели. Все это в условиях жестких санкций, когда нет западных технологий и станков. Этого не будет также в условиях, когда идет отток мозгов" и тех людей, которые необходимы для производства всех ракет и высокоточного оружия», – отметил Нарожный.
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По его мнению, в этой ситуации ВСУ применяют лучшую тактику по противодействию оккупантам.
"Тактика изматывания – абсолютно верная. Мы сейчас видим конец российских складов боеприпасов: через 3 – 5 месяцев будет им уже не просто затруднительно, а будет голод боеприпасов. Им нечем будет стрелять", – резюмировал специалист.
Контрнаступление ВСУ: что известно
- Украинские военные продолжают освобождать из-под оккупации все новые и новые населенные пункты. На этот раз врага удалось выбить из пограничного села Стрелеча Харьковской области.
- Наша разведка перехватила разговор российского оккупанта, который жалуется на свое командование. Враг не скрывает волнения по поводу внезапного и молниеносного контрнаступления ВСУ и ужасается по масштабам потерь российской армии .
- Также на отдельных участках ВСУ дошли до границы с россией .
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