Россия "ударит" быстрее Украины, - Арестович назвал направления атаки врага
Многие говорят о новом наступлении России. Он состоится быстрее украинского, поэтому некоторое время ВСУ придется провести в обороне.
Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 Канал. Россия "ударит" быстрее, потому что Украине для контрнаступления нужно еще кое-что.
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Россия "ударит" раньше
Арестович рассказал, что украинское наступление будет нескоро, ведь бронетехника, которую бурно обсуждают в последнее время, заедет нескоро. Россия обыграла нас по темпу, поэтому "ударит" раньше. Нам нужно выдержать это наступление, а затем обыграть россиян своим контрнаступлением.
Генштаб считает, что это будет Донецкая, Луганская, возможно еще Харьковская и Запорожская области. Я тоже так считаю. Смежные области, обеспечивающие фланги. Если хотят успеха на Донецком и Луганском, то узко не будут тянуть, нужно прикрывать фланги на достаточно большую глубину.
– отметил советник главы Офиса Президента Украины.
Он добавил, что о таком наступлении говорил и Андрей Ермак, говорят и военные и военно-политическое руководство страны. К сожалению, темпы поставки Западной помощи таковы, что к своему наступлению ВСУ не успевают подготовиться. Значительный ресурс был брошен на Бахмут и Соледар.
"Это тоже достаточно общеизвестный факт. Российская четверть успеха связана с тем, что они не допустили очередного нашего контрнаступления и заставили нас тратиться на Бахмут и Соледар. Они уже это делали в отношении Северодонецка и Лисичанска", - заметил Арестович.
По его словам, за это время ВСУ все же успеют подготовить контрнаступление, похожее на то, что было на Херсонщине или Харьковщине. Однако сначала придется посидеть в обороне, пока россияне будут засыпать нас телами. К наступлению они сейчас более готовы из-за своей мобилизации.
Арестович назвал направления атаки врага: смотрите видео
Новая мобилизация в России
Как отметил Арестович, новый этап мобилизации в России нужен ей для третьего наступления, которое они планируют на май – июль. Тогда закончится этот резерв, потому что фронт сейчас заполнен. Так что новомобилизованных будут готовить на весну – лето.
Есть 200 тысяч на фронте, а этих будет время, и возможность подготовить. Даже предыдущую волну поделили пополам. Одной – заткнули фронт без всякой подготовки, а вторую – начали готовить и даже где-то подготовили,
– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.
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