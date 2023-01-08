Таку думку озвучив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 Канал. Росія "вдарить" швидше, бо Україні для контрнаступу треба ще дещо.

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Росія "вдарить" раніше

Арестович розповів, що український наступ буде нескоро, адже бронетехніка, яку всі бурхливо обговорюють останнім часом, заїде нескоро. Росія обіграла нас по темпу, тому "вдарить" раніше. Нам треба витримати цей наступ, а потім обіграти росіян своїм контрнаступом.

Генштаб вважає, що це буде Донецька, Луганська, можливо, ще Харківська та Запорізька області. Я теж так вважаю. Суміжні області, які забезпечують фланги. Якщо хочуть успіху на Донецькому й Луганському, то вузько не тягнутимуть, треба прикривати фланги на досить велику глибину,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що про такий наступ говорив і Андрій Єрмак, говорять і військові, і військово-політичне керівництво країни. На жаль, темпи постачання Західної допомоги такі, що до свого наступу ЗСУ не встигають підготуватись. Значний ресурс був кинутий на Бахмут і Соледар.

"Це теж достатньо загальновідомий факт. Російський чвертьуспіх пов'язаний з тим, що вони не допустили чергового нашого контрнаступу і змусили нас витрачатись на Бахмут і Соледар. Вони вже це робили щодо Сєвєродонецька й Лисичанська", – зауважив Арестович.

За його словами, за цей час ЗСУ все ж встигнуть підготувати контрнаступ, схожий на той, що був на Херсонщині чи Харківщині. Однак спочатку доведеться посидіти в обороні, поки росіяни будуть засипати нас тілами. До наступу вони нині більш готові через свою мобілізацію.

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Нова мобілізація в Росії

Як зазначив Арестович, новий етап мобілізації в Росії потрібен їй для третього наступу, який вони планують на травень – липень. Тоді скінчиться цей резерв, бо нині фронт заповнений. Тож, новомобілізованих будуть готувати на весну – літо.

Є 200 тисяч на фронті, а цих буде й час, і можливість підготувати. Навіть попередню хвилю поділили навпіл. Однією – заткнули фронт без усілякої підготовки, а другу – почали готувати й навіть десь щось підготували,

– наголосив радник голови Офісу Президента України.

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