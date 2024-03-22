Могут быть новые удары, – Гуменюк рассказала о подготовке россиян
В пятницу, 22 марта, враг нанес один из самых массовых ракетных обстрелов за последнее время. Наталья Гуменюк рассказала, что уже наблюдается вражеская активность, которая может свидетельствовать о подготовке к будущим ударам.
Кроме этого, последние дни в ОК "Юг" наблюдают активизацию разведывательных дронов. Об этом сообщила в эфире телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Смотрите также Хмельницкая область под массированным обстрелом: есть повреждения объектов инфраструктуры и жертвы
Оккупанты готовятся к следующему массированному обстрелу
Вчера вечером враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, с которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак,
– сообщила Гуменюк.
Она также добавила, что в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. По словам Гуменюк, этим враг пытается компенсировать отсутствие самолета А-50.Обратите внимание! А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии 650 километров, истребители – 300 километров, крылатые ракеты – 215 километров. Этот самолет создали для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения войск о воздушной и надводной ситуации. ВСУ за время полномасштабной войны уничтожили два самолета из серии А-50.
Начальница пресс-центра добавила, что враг также начал нетипично использовать тактическую авиацию, исключительно для сбора информации.
Массированный ракетный обстрел 22 марта: что известно
- Оккупанты нанесли удар по самой белой ГЭС в Украине. Об атаке на Днепровскую ГЭС сначала сообщали в сети, впоследствии это подтвердили в Укргидроэнерго. Так, Россия прицельно атаковала ракетами крупнейшую ГЭС в Украине. К сожалению, есть попадание по плотине. Там отметили, что угрозы прорыва нет – ситуация на Днепровской ГЭС пока контролируемая.
- Также известно, что вражеская ракета попала в троллейбус с людьми, который направлялся через дамбу Днепровской ГЭС. В троллейбусе были люди, которые ехали на работу.
- В Кривом Роге есть попадание в объект критической инфраструктуры. Сейчас в городе введены графики аварийных отключений света. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где могут, переходят на генераторы.