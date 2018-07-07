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Когда Кремль начнет осуществлять ужасные провокации в Украине: мнение журналиста

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Одно из направлений Путина – это влияние на политическую ситуацию в Украине
Одно из направлений Путина – это влияние на политическую ситуацию в Украине / Соцсети

Позиция президента России Владимира Путина относительно Украины не изменится, поскольку он может упасть со своего трона. Кроме того, в ближайшее время хозяин Кремля может вытворить что-то такое, что вызовет настоящий ужас в мире. К примеру, самое страшное, что может быть – это реакция Москвы на объединение украинской церкви.

Такое мнение он высказал в комментарии "Высокому замку".

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"Украина должна максимально активно работать с теми политиками, журналистами, общественными средами в Европе и Америке, которые трезво смотрят на вещи. Сейчас мы плохо с ними работаем. Но Путин нам поможет. Потому что он не остановится. Главный принцип диктатора — это принцип велосипеда: когда перестаешь крутить педали, падаешь", – подчеркивает он.

По его убеждению, таким образом Путин является вынужденным "крутить педали", и он выкинет что-то такое, что вызовет настоящий ужас в мире.

"Но, боюсь, что этот ужас будет делать здесь, в Украине. Ему не надо терроризировать Германию или Францию, они и так лояльны. Российские спецслужбы будут все больше дестабилизировать ситуацию в Сирии, чтобы подпитывать миграционный кризис ради победы популистов", – добавляет журналист.

Кроме того, по его словам, второе направление Путина — это влияние на политическую ситуацию в Украине.

Операция Бабченко — это операция против Украины, а не Бабченко. Им расходится убить не Бабченко или еще кого-то, их цель — убить Украину. Все провокации, которые были и еще будут — нападения на синагоги, на ЛГБТ, на ромов — это все спецоперации российских спецслужб. Нет никакой "Трезвой и злой молодежи", такой организации не существует. Есть одна структура, которая этим всем занимается, она называется ФСБ России. Они мониторят ситуацию в Украине, общественные настроения, и когда увидели, что есть проблемы с ромами, решили использовать это для провокации,
– заметил Муджабаев.

Как объясняет представитель СМИ, в Украине могут кого-то недолюбливать, в конечном итоге, такие явления есть во всем мире, во всех странах, но в Украине за это не убивают.

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"Нет в украинском обществе радикальных взглядов, это все привнесено искусственно. Это в России является нормой убить человека за другой цвет кожи или разрез глаз. Как раз в России процветает ксенофобия, вскормленная властью. Российские спецслужбы "крышуют" все радикальные организации. Спонсируют их и в Украине. У меня нет никаких сомнений, что в последнем погроме ромов во Львове прослеживается рука Москвы", – убеждает Муджабаев.

В то же время он добавляет, что в Украине все должны понимать, что воевать с Россией приходится не только на фронте, но и в тылу.

Сейчас, накануне президентской избирательной кампании, диверсионная деятельность будет активизириваться. Нас ожидает грязная политическая борьба на фоне российских провокаций. Россия хочет терроризировать Украину. Украинцы должны это понимать и не быть пешками, марионетками Путина. Но самое страшное, что нас ждет, это реакция Москвы на объединение украинской церкви. Сейчас она борется против этого так называемыми дипломатическими методами: это как и с Чемпионатом мира по футболу, с чемоданами денег ездят по поместных православных церквях. А когда Вселенский патриарх признает, что Украина имеет право иметь поместную церковь, начнутся такие провокации, которых даже не можем представить. Потому что для России потеря влияния на православие — такой же ужас, как потеря Украины после Майдана
– убеждает журналист.

Как отмечает он, социологические опросы показывают, что 80 процентов прихожан УПЦ МП без всяких сомнений перейдут к новой украинской церкви, а это означает, что Московский патриархат в Украине не будет существовать.

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"Самая большая православная община — в Украине (количество православных здесь больше, чем в России), и она выходит из подчинения Москвы. Для Путина это катастрофа. Это конец империи. Возможны даже боевые действия под предлогом защиты православных. Вспомните, под каким предлогом пытались создать Новороссию: защитить права русскоязычных! Теперь могут пойти войной, прикрываясь защитой православных. Влияние на православие — последний рубикон для российской империи", – отмечает Айдер Муджабаев.

Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Новости политики Теракт терроризм Единая поместная церковь религия Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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