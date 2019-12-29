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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Когда Москва будет готова отдать Украине всех пленников: ответ эксперта

      79 Читати новину українською
      Политический эксперт Петр Олещук / apostrophe.ua

      В рамках масштабного обмена на Родину вернулись 76 граждан Украины, которых незаконно удерживали на Донбассе. Однако в плену оккупантов все еще остается немало украинцев.

      Есть несколько вариантов развития событий, при которых Москва вернет Украине всех пленников. О них в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Петр Олещук.

      Интересно! Обмен пленными: как реагируют политики и известные украинцы

      По его мнению, это возможно, когда Россия закроет свой проект по возвращению Украины в свое имперское пространство. Или она это сделает по тем или иным причинам, или же просто перестанет быть геополитическим субъектом.

      Или РФ решит по каким-то внутренним или внешним причинам, пусть они (пророссийские боевики – 24 канал) разбираются сами со своими делами. Тогда у них уже не будет никакого смысла удерживать заложников,
      – отметил Олещук.

      И добавил, что в таком случае для России не будет смысла содержать ОРДЛО, которые на данный момент у них больше берут денег, чем отдают.

      Главное об обмене пленными:Большой обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов Донбасса состоялся 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.
      • Так, украинская сторона передала оккупантам 127 человек, а боевики отдали Украине 76 пленных. При этом 22 человек, которых передала украинская сторона, отказались возвращаться на оккупированные территории.
      • В частности, среди освобожденных из плена украинцев – 12 военных. Боевики отдали и писателя, журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева.
      • А среди переданных боевикам лиц – 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. Передали оккупантам и бразильца Рафаэля Лусварги, осужденного в Украине на 13 лет за бои на стороне террористов.

      Олещук также прокомментировал, почему не происходит обещанный обмен "всех на всех".

      Об обмене в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.

      По его словам, формальная причина – мол, надо, чтобы все списки были согласованы, а люди –подтверждены.

      Выглядит это так: Украина говорит, например, что боевики должны вернуть определенных лиц. Оккупанты говорят, что у них таких нет,
      – пояснил политолог.

      И подчеркнул, что после этого начинается волокита на тему, этот человек у них нет ли, попадает ли он в список или нет. Многих людей, которых освободили 29 декабря, во время предыдущих обменов просто в последний момент вычеркивали из списков. Поэтому они годами ждали освобождения.

      "О содержательной причине – такими действиями враг поддерживает постоянное напряжение", – подытожил Олещук.

      Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: около 20 человек отказались участвовать
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Новости России Война на Донбассе
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