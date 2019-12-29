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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Коли Москва буде готова віддати Україні всіх бранців: відповідь експерта

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      Політичний експерт Петро Олещук / apostrophe.ua

      У рамках масштабного обміну на Батьківщину повернулися 76 громадян України, яких незаконно утримували на Донбасі. Проте у полоні окупантів все ще залишається чимало українців.

      Є кілька варіантів розвитку подій, за яких Москва поверне Україні всіх бранців. Про них у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

      Цікаво! Обмін полоненими: як реагують політики та відомі українці

      На його думку, це можливо, коли Росія закриє свій проєкт щодо повернення України у свій імперський простір. Або вона це зробить з тих чи інших причин, або ж просто припинить бути геополітичним суб'єктом. 

      Або РФ вирішить з якихось внутрішніх чи зовнішніх причин, що нехай вони (проросійські бойовики, – 24 канал) розбираються самі зі своїми справами. Тоді в них вже не буде ніякого сенсу утримувати заручників,
      – зазначив Олещук.

      Й додав, що у такому разі для Росії не буде сенсу утримувати ОРДЛО, які на даний момент у них більше беруть грошей, аніж віддають.

      Головне про обмін полоненими: Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.
      • Так, українська сторона передала окупантам 127 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених. При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовились повертатись на окуповані території.
      • Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва.
      • А серед переданих бойовикам осіб – 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Передали окупантам і бразильця Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів.

      Олещук також прокоментував, чому не відбувається обіцяний обмін "всіх на всіх". 

      Про обмін у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.

      За його словами, формальна причина – мовляв, треба, аби всі списки були узгоджені, а люди – підтверджені.

      Виглядає це так: Україна говорить, наприклад, що бойовики повинні повернути певну особи. Окупанти кажуть, що в них такої немає,
      – пояснив політолог.

      Й підкреслив, що після цього починається тяганина на тему, є ця людина у них чи немає, потрапляє вони в список чи ні. Багатьох людей, яких звільнили 29 грудня, під час попередніх обмінів просто в останній момент викреслювали зі списків. Тож вони роками чекали звільнення.

      "Щодо змістовної причини – такими діями ворог підтримує постійну напругу", – підсумував Олещук.

      Обмін полоненими: 76 українців вже на Батьківщині – список
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Обмін полоненими Новини Росії
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