Коли Москва буде готова віддати Україні всіх бранців: відповідь експерта

У рамках масштабного обміну на Батьківщину повернулися 76 громадян України, яких незаконно утримували на Донбасі. Проте у полоні окупантів все ще залишається чимало українців.

Є кілька варіантів розвитку подій, за яких Москва поверне Україні всіх бранців. Про них у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

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На його думку, це можливо, коли Росія закриє свій проєкт щодо повернення України у свій імперський простір. Або вона це зробить з тих чи інших причин, або ж просто припинить бути геополітичним суб'єктом.

Або РФ вирішить з якихось внутрішніх чи зовнішніх причин, що нехай вони (проросійські бойовики, – 24 канал) розбираються самі зі своїми справами. Тоді в них вже не буде ніякого сенсу утримувати заручників,

– зазначив Олещук.

Й додав, що у такому разі для Росії не буде сенсу утримувати ОРДЛО, які на даний момент у них більше беруть грошей, аніж віддають.

Головне про обмін полоненими: • Великий обмін полоненими між Україною та представниками окупантів Донбасу відбувся 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" на Донеччині.

• Так, українська сторона передала окупантам 127 осіб, а бойовики віддали Україні 76 полонених. При цьому 22 осіб, яких передала українська сторона, відмовились повертатись на окуповані території.

• Зокрема, серед звільнених з полону українців – 12 військових. Бойовики віддали і письменника, журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва.

• А серед переданих бойовикам осіб – 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році. Передали окупантам і бразильця Рафаеля Лусваргі, засудженого в Україні на 13 років за бої на стороні терористів.

Олещук також прокоментував, чому не відбувається обіцяний обмін "всіх на всіх".

Про обмін у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.

За його словами, формальна причина – мовляв, треба, аби всі списки були узгоджені, а люди – підтверджені.

Виглядає це так: Україна говорить, наприклад, що бойовики повинні повернути певну особи. Окупанти кажуть, що в них такої немає,

– пояснив політолог.

Й підкреслив, що після цього починається тяганина на тему, є ця людина у них чи немає, потрапляє вони в список чи ні. Багатьох людей, яких звільнили 29 грудня, під час попередніх обмінів просто в останній момент викреслювали зі списків. Тож вони роками чекали звільнення.

"Щодо змістовної причини – такими діями ворог підтримує постійну напругу", – підсумував Олещук.