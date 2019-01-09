Когда Томос об автокефалии ПЦУ вернут в Киев

Томос об автокефалии Православной церкви Украины, увезли в Стамбул для подписания его членами Священного Синода Вселенского патриархата, вернется через несколько часов в Киев. В украинской столице документ будет храниться постоянно.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники во Вселенской Патриархии.

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Это был исключительно технический момент. Томос привезли в Стамбул, чтобы подписи поставили все члены Синода. С того времени, когда Томос было написано каллиграфически на пергаменте, не было момента, когда все члены собрались вместе и могли поставить свои подписи. Сегодня это произошло, и буквально через несколько часов Томос вернется в Украину,

– рассказал источник.

Отметим, сегодня, 9 января, в Константинополе все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.



Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.



Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.



Уже 7 января в Соборе святой Софии в Киеве состоялась рождественская литургия, во время которой впервые на всеобщее обозрение выставили Томос. После документ перенесли в Трапезную церковь храма, где его могли видеть все желающие. Впоследствии появилась информация, что документ в ближайшие дни снова должны были вернуть в Стамбул, чтобы его подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Также отмечалось, что после этой процедуры Томос снова самолетом должны были доставить в Украину, и здесь документ будет храниться в особых условиях.



К слову, по информации СМИ, Томос, вероятно, в будущем в Софии Киевской больше не будет размещаться, а его могут перенести в Михайловский Златоверхий собор, где сейчас располагается резиденция митрополита ПЦУ Епифания.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного стороя.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украина и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор.

Украина получила Томос: смотрите видео