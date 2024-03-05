Убийство украинских военнопленных: Костин рассказал, кто понесет ответственность

Российские захватчики все чаще прибегают к циничным убийствам украинских военнопленных, которые попадают в лапы оккупантов. В Генеральной прокуратуре Украины объяснили, кто и как будет нести ответственность за бесчинства россиян в отношении наших бойцов.

За убийство украинских военнопленных будут судить не только российских солдат, которые совершили преступления, но и их офицеров. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в ходе дискуссионной панели аналитического Центра европейской политики в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

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Судить будут не только солдат

Андрей Костин уверяет, что ответственность за так называемые "казни" наших защитников будут нести не только российские военнослужащие, но и их высшее руководство.

По его словам, убийство военнопленных является нарушением международного права и военным преступлением. Офис генпрокурора уже расследует такие случаи, а некоторых преступников уже идентифицировали.

Мы не только преследуем непосредственных исполнителей, во многих случаях мы идем дальше, чтобы установить командное звено – тех, кто давали приказы на казнь военнопленных или не реагировали на такие действия своих подчиненных. Это также является военным преступлением,

– сказал Костин.

Он отметил, что правосудие не может ждать десятилетиями и должно происходить вовремя. Поэтому, при наличии достаточного количества доказательств, украинские суды будут выносить приговоры заочно.

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