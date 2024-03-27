Ограниченно годен к службе: адвокат рассказал, что это значит
Источник:b2bconsult
С начала полномасштабного вторжения в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Все военнообязанные лица должны пройти ВВК, для того, чтобы определить степень пригодности или непригодности к службе.
Андрей Топчий раскрыл понятие ограниченной годности к военной службе по разным статьям законодательства и отметил, каким документом эта пригодность регламентируется. В частности, он привел пример Положения о прохождении медицинского осмотра в Государственной пограничной службе Украины.
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Что рассказал юрист
Юрист отметил, что согласно Положению о медицинском осмотре в Государственной пограничной службе Украины, лицо было признано ограниченно годным для военной службы.
Вопрос об ограничении длительной физической нагрузки прямо не установлены указанным Положением. В отличие от Положения "О военно-врачебной экспертизе", по вышеупомянутому Положению Вы можете быть по пункту "В" расписания болезней признаны ограниченно годными к военной службе в ГПСУ,
– пояснил Топчий.
Он также отметил, что в случае, если человека определили ограниченно годным к службе, то командир должен самостоятельно определить должность человека с учетом вышеупомянутого ограничения.
"Рекомендую обратиться в ВВК с просьбой определения конкретного перечня должностей, на которых Вы можете нести службу, учитывая данные ограничения", – добавил юрист.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Здебский отметил, что согласно новому законопроекту о мобилизации, те, кто получает образование, будет проходить обучение и получать военную специальность во время обучения. В то же время он заверил, что до 25 лет никого не будут призывать.
- Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос сообщил, что пограничники страны планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов.
- Также заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщила, что военнослужащие, которые были признаны "ограниченно годными" к службе, должны пройти повторный медицинский осмотр, ведь Верховная Рада Украины отменила такое понятие.