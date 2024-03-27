Ограниченно годен к службе: адвокат рассказал, что это значит

С начала полномасштабного вторжения в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Все военнообязанные лица должны пройти ВВК, для того, чтобы определить степень пригодности или непригодности к службе.

Андрей Топчий раскрыл понятие ограниченной годности к военной службе по разным статьям законодательства и отметил, каким документом эта пригодность регламентируется. В частности, он привел пример Положения о прохождении медицинского осмотра в Государственной пограничной службе Украины.

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Что рассказал юрист

Юрист отметил, что согласно Положению о медицинском осмотре в Государственной пограничной службе Украины, лицо было признано ограниченно годным для военной службы.

Вопрос об ограничении длительной физической нагрузки прямо не установлены указанным Положением. В отличие от Положения "О военно-врачебной экспертизе", по вышеупомянутому Положению Вы можете быть по пункту "В" расписания болезней признаны ограниченно годными к военной службе в ГПСУ,

– пояснил Топчий.

Он также отметил, что в случае, если человека определили ограниченно годным к службе, то командир должен самостоятельно определить должность человека с учетом вышеупомянутого ограничения.

"Рекомендую обратиться в ВВК с просьбой определения конкретного перечня должностей, на которых Вы можете нести службу, учитывая данные ограничения", – добавил юрист.

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