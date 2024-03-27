Андрій Топчій розкрив поняття обмеженої придатності до військової служби за різними статтями законодавства та зазначив, яким документом ця придатність регламентується. Зокрема, він навів приклад Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України.
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Що розповів юрист
Юрист зазначив, що згідно з Положенням про медичний огляд у Державній прикордонній службі України, особа була визнана обмежено придатною для військової служби.
Питання щодо обмеження тривалого фізичного навантаження прямо не встановлені вказаним Положенням. На відміну від Положення "Про військово-лікарську експертизу", по вищезазначеному Положенню Ви можете бути за пунктом "В" розкладу хвороб визнані обмежено придатними до військової служби у ДПСУ,
– пояснив Топчій.
Він також зауважив, що у разі, якщо людини визначили обмежено придатною до служби, то командир має самостійно визначити посаду людини з урахуванням вищезазначеного обмеження.
"Рекомендую звернутись до ВЛК з проханням визначення конкретного переліку посад, на яких Ви можете нести службу, враховуючи дані обмеження", – додав юрист.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Член комітету з питань нацбезпеки й оборони Юрій Здебський наголосив, що згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, ті, хто здобуває освіту, проходитиме вишкіл і здобуватиме військову спеціальність під час навчання. Водночас він запевнив, що до 25 років нікого не призиватимуть.
- Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос повідомив, що прикордонники країни планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів.
- Також заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що військовослужбовці, які були визнані "обмежено придатними" до служби, мають пройти повторний медичний огляд, адже Верховна Рада України скасувала таке поняття.