Андрій Топчій розкрив поняття обмеженої придатності до військової служби за різними статтями законодавства та зазначив, яким документом ця придатність регламентується. Зокрема, він навів приклад Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України.

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Що розповів юрист

Юрист зазначив, що згідно з Положенням про медичний огляд у Державній прикордонній службі України, особа була визнана обмежено придатною для військової служби.

Питання щодо обмеження тривалого фізичного навантаження прямо не встановлені вказаним Положенням. На відміну від Положення "Про військово-лікарську експертизу", по вищезазначеному Положенню Ви можете бути за пунктом "В" розкладу хвороб визнані обмежено придатними до військової служби у ДПСУ,

– пояснив Топчій.

Він також зауважив, що у разі, якщо людини визначили обмежено придатною до служби, то командир має самостійно визначити посаду людини з урахуванням вищезазначеного обмеження.

"Рекомендую звернутись до ВЛК з проханням визначення конкретного переліку посад, на яких Ви можете нести службу, враховуючи дані обмеження", – додав юрист.

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